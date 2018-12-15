Волгоградцев зовут в поликлиники рядом с домом





Волгоградцы могут бесплатно проверить свое здоровье в рамках «Диспансеризации выходного дня» — акция состоится сегодня. Для этого достаточно обратиться в одну из одиннадцати поликлиник в каждом районе областного центра. В проекте уже приняли участие и проверили свое здоровье 40 тысяч человек. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном комитете здравоохранения, горожан сегодня без предварительной записи с 8-00 до 14-00 примут врачи в поликлиниках № 1, 20, 28,12,3,4,5,30, а также амбулаторно-поликлинических отделениях больниц №№ 7, 15, 11 Волгограда.

Специально для жителей сельских районов в Волгоградской области действуют передвижные медицинские бригады, которые уже провели 12 выездов с начала года и обследовали более 29 тысяч человек. К проекту мобильной диспансеризации подключили 1662 специалиста медучреждений региона. Улучшить свое здоровье, получить консультации специалистов по выявленным факторам риска смогли 17,7 тысячи человек.

Помимо акций выходного дня жители региона проходят плановую диспансеризацию — в 2018 году обследовано уже 374,8 тысячи человек. Среди выявленных факторов риска лидирует избыточная масса тела, которая выявлена у 46% (156,5 тысячи человек), нерационально питаются 28% населения (95,1 тысячи человек), низкую физическую активность отмечают у 20% населения (66,7 тысячи человек). Курение как фактор риска развития заболеваний выявлено у 14% населения (47,8 тысячи человек), повышенное артериальное давление — у 4% (11,7 тысячи человек).

Фото сайта комитета здравоохранения Волгоградской области.