Волгоградцев зовут в поликлиники рядом с домом

Здравоохранение 15.12.2018 08:56
1944 0
15.12.2018 08:56
Волгоградцы могут бесплатно проверить свое здоровье в рамках «Диспансеризации выходного дня» — акция состоится сегодня. Для этого достаточно обратиться в одну из одиннадцати поликлиник в каждом районе областного центра. В проекте уже приняли участие и проверили свое здоровье 40 тысяч человек. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном комитете здравоохранения, горожан сегодня без предварительной записи с 8-00 до 14-00 примут врачи в поликлиниках № 1, 20, 28,12,3,4,5,30, а также амбулаторно-поликлинических отделениях больниц №№ 7, 15, 11 Волгограда.
Специально для жителей сельских районов в Волгоградской области действуют передвижные медицинские бригады, которые уже провели 12 выездов с начала года и обследовали более 29 тысяч человек. К проекту мобильной диспансеризации подключили 1662 специалиста медучреждений региона. Улучшить свое здоровье, получить консультации специалистов по выявленным факторам риска смогли 17,7 тысячи человек.
Помимо акций выходного дня жители региона проходят плановую диспансеризацию — в 2018 году обследовано уже 374,8 тысячи человек. Среди выявленных факторов риска лидирует избыточная масса тела, которая выявлена у 46% (156,5 тысячи человек), нерационально питаются 28% населения (95,1 тысячи человек), низкую физическую активность отмечают у 20% населения (66,7 тысячи человек). Курение как фактор риска развития заболеваний выявлено у 14% населения (47,8 тысячи человек), повышенное артериальное давление — у 4% (11,7 тысячи человек).
Фото сайта комитета здравоохранения Волгоградской области.
Реклама
Популярное по теме
03.12.2018 10:59
6484 10
19.11.2018 11:28
7312 26
15.12.2018 08:56
1945 0
В Волгоградской области аптеки оптимизируются и закрываются07.12.2018 14:01
Здравоохранение 07.12.2018 14:01
8271 5 Обсудить
В Волгоградской области к концу года 907 человек заразились ВИЧ04.12.2018 10:38
Здравоохранение 04.12.2018 10:38
3249 4 Обсудить
До волгоградского центра медицины катастроф добралась оптимизация03.12.2018 10:59
Здравоохранение 03.12.2018 10:59
6484 10 Обсудить
Центр медицины катастроф Волгоградской области – один из лучших в России30.11.2018 15:46
Здравоохранение 30.11.2018 15:46
3098 3 Обсудить
СПИД лечат лучше всего в Волгоградской области27.11.2018 14:30
Здравоохранение 27.11.2018 14:30
2205 0 Обсудить
В Волгоградской области проанализируют цены на лекарства19.11.2018 11:28
Здравоохранение 19.11.2018 11:28
7312 26 Обсудить
Волгоградцев пригласили на бесплатную диагностику17.11.2018 10:37
Здравоохранение 17.11.2018 10:37
3022 0 Обсудить
В волгоградских учреждениях здравоохранения – "свежая кровь"16.11.2018 12:33
Здравоохранение 16.11.2018 12:33
7784 5 Обсудить
В Волгоградской области цены на жизненно важные лекарства останутся на прежнем уровне13.11.2018 15:33
Здравоохранение 13.11.2018 15:33
3665 8 Обсудить
Волгоградская область готовится принимать на лечение иностранных граждан13.11.2018 12:15
Здравоохранение 13.11.2018 12:15
1665 0 Обсудить
Волгоградстат: В Волгоградской области стали меньше умирать12.11.2018 14:02
Здравоохранение 12.11.2018 14:02
2140 9 Обсудить
Клиническая больница Волгограда вошла в пилотный проект по развитию медицинского туризма08.11.2018 15:40
Здравоохранение 08.11.2018 15:40
4363 0 Обсудить
Эбола, чума и холера: волгоградцев предупредили об опасных болезнях за рубежом08.11.2018 10:26
Здравоохранение 08.11.2018 10:26
1558 5 Обсудить
ОНФ: Волгоградская область оказалась в списке отличившихся по темпам установки модульных ФАПов23.10.2018 15:14
Здравоохранение 23.10.2018 15:14
8637 4 Обсудить
«Волгоград Арена» впервые принимает неспортивное мероприятие17.10.2018 16:19
Здравоохранение 17.10.2018 16:19
5949 9 Обсудить
Реклама