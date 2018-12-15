В Волгограде на уборку улиц от снега вышли десятки спецмашин





На улицы Волгограда с началом снегопада вышли свыше 80 единиц спецтехники, половина из которых - 40 комбинированные дорожные машины. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, в случае ухудшения погодных условий муниципальные предприятия готовы оперативно нарастить группировку техники.

В первую очередь уборка снега ведется на основных магистралях. Затем дорожники приступят к очистке второстепенных и внутрирайонных проездов. Эти работы проводятся во всех районах города, снег собирается на крайних полосах автодорог, чтобы обеспечить беспрепятственное движение транспорта. В связи с непрекращающимся снегопадом дорожные службы будут возвращаться на ранее обработанные участки дорог для повтворной обработки.

Дорожно-коммунальные службы просят горожан с пониманием отнестись к работающей на дорогах габаритной и тихоходной специализированной технике, не оставлять личный транспорт в неположенных местах и не препятствовать тем самым качественной уборке улиц. Водителей по возможности просят отказаться от поездок на личном автомобиле – это поможет обеспечить приоритетное движение пассажирского транспорта и спецтехники.



