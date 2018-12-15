Снегопад осложнил ситуацию на трассе Сызрань-Саратов-Волгоград

Общество 14.12.2018 20:59
808 0
14.12.2018 20:59
Возобновившийся снегопад вновь осложнил ситуацию на трассе Р-228, сообщает ИА «Высота 102». По информации ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, на 579 км дороги в районе Горного Балыклея движение автотранспорта затруднено. Фуры в условиях сильного снегопада не справляются с крутыми подъемами. На месте работают 13 специализированных дорожных машин, в том числе – тяжелая техника, которая помогает большегрузам подняться в гору в обоих направлениях. По прогнозам, снег будет идти как минимум до 22 часов.
Реклама
Популярное по теме
25.11.2018 18:02
25793 14
01.12.2018 17:48
22613 0
11.12.2018 16:34
23641 13
В Волгограде на уборку улиц от снега вышли десятки спецмашин14.12.2018 21:41
«Увидеть спецназ»: волгоградские росгвардейцы исполнили мечту маленькой девочки14.12.2018 19:56
В Волгограде открывается первый горнолыжный курорт с искусственным снегом14.12.2018 18:50
В центре Волгограда на глазах "вырастает" главная елка города14.12.2018 16:29
ОНФ: В Волжском инвалидам отрезали путь по маршрутам14.12.2018 15:38
В перекопанный двор в Волгограде коммунальщики добавили «свинства»14.12.2018 14:21
Когда деревья будут большими: МБУ «Волгоградзеленхоз» подводит итоги года14.12.2018 14:15
Волгоградцы фантазируют на тему названия парка в пойме реки Царицы14.12.2018 12:47
Госавтоинспекция предупредила водителей о сложной обстановке на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград»14.12.2018 12:43
В Волжском - новый руководитель управления МВД14.12.2018 11:29
Остановка наоборот: под Волгоградом дорожники удивили жителей ноу-хау14.12.2018 11:09
Снежный фронт надвигается на Волгоград14.12.2018 10:42
В Волгоградской области поездам расчищают путь от снежных заносов14.12.2018 10:13
Первый зампрокурора Волгоградской области возвращается на Алтай13.12.2018 17:53
В Волгоградской области судья Калачевского суда пришел к жильцам «аварийных» домов13.12.2018 16:21
Реклама