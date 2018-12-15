Общество

Снегопад осложнил ситуацию на трассе Сызрань-Саратов-Волгоград

Общество 14.12.2018 20:59
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14.12.2018 20:59


Возобновившийся снегопад вновь осложнил ситуацию на трассе Р-228, сообщает ИА «Высота 102». По информации ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, на 579 км дороги в районе Горного Балыклея движение автотранспорта затруднено. Фуры в условиях сильного снегопада не справляются с крутыми подъемами. На месте работают 13 специализированных дорожных машин, в том числе – тяжелая техника, которая помогает большегрузам подняться в гору в обоих направлениях. По прогнозам, снег будет идти как минимум до 22 часов. 

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