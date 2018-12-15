«Увидеть спецназ»: волгоградские росгвардейцы исполнили мечту маленькой девочки

Общество 14.12.2018 19:56
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14.12.2018 19:56
Увидеть работу СОБР «Вектор», потрогать настоящее оружие и прокатиться на боевой технике. Необычная мечта непростой 10-летней девочки Ангелины Якимовой. У ребенка сложное генетическое заболевание.
А с виду суровые бойцы спецназа стали для девочки лучшими друзьями. Все подробности - в материале «Высоты 102».
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