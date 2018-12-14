ОНФ: В Волжском инвалидам отрезали путь по маршрутам

Пешеходные дороги разбиты, на них нет понижения бордюрных камней, облегчающих съезд колясок, в том числе инвалидных. Добираться до таких мест, как аптеки, магазины, детская и взрослая поликлиники, центр реабилитации, очень затруднительно. Прогуляться с ребенком-инвалидом – целая проблема, испытание даже для взрослого колясочника. Ни на одном из переходов через проезжие части нет спусков для колясок. Есть бордюры такой высоты, что спустить и поднять коляску с ребенком можно только вдвоем.





На эти и другие проблемы пожаловались родителей детей-инвалидов активистам Общероссийского народного фронта в Волгоградской области, - сообщили ИА «Высота 102» в регоделении фронта. Активисты проверили совместно с родителями детей-инвалидов, которые используют для их передвижения коляски, городскую среду Волжского на доступность. Ситуация вокруг микрорайонов № 10, 10/16, 16 по пути следования по улицам Пушкина, Химиков, Мира и Пионерской действительно очень сложная. Кроме того, есть серьезные проблемы с организацией доступной среды в собственном доме, где нет пандуса.





«Мы понимаем, что невозможно за один день исправить все. Но сегодня мы убедились, что есть участки маршрута, требующие безотлагательного ремонта. Отрезок дороги около детской поликлиники можно элементарно подсыпать крошкой. На улице, ведущей к рынку, нанести разметку и сделать понижение бордюрного камня с обеих сторон дороги. Тем более что понижение положено по нормативу. Остальное – это вопрос планирования бюджета. Поэтому мы обратимся в адрес администрации города Волжского с просьбой устранить некоторые недостатки в ближайшее время и внести в план-график мероприятий по программе благоустройства городской среды коррективы с учетом наших замечаний с тем, чтобы в следующем году устранить более серьезные недостатки. Отдельный сигнал мы дадим управляющей компании, обслуживающей дом № 92А по улице Пушкина, – в круг ее полномочий входит вопрос установки въездного пандуса у подъезда», – подытожил результаты рейда член регионального штаба ОНФ в Волгоградской области Владимир Ерофеев.