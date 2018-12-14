В центре Волгограда на глазах "вырастает" главная елка города





Сегодня на площади Павших борцов приступили к установке каркаса главной елки Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», уже готов самый нижний ярус лесной красавицы, высота которой составит 18 метров. Территория вокруг новогоднего дерева тоже начала преображаться. Уже появились первые деревянные домики и горка для катания. Впервые в этом году горожане и гости областного центра увидят на площади Павших борцов новые арт-объекты - «Крылья Ангела», «Снежная королева» и «Снеговик с санями».

Как пояснили в МБУ "Волгоградзеленхоз" Центрального района, здесь также разместятся главная сцена и резиденция Деда Мороза, ограждением новогодних конструкций послужат композиции в виде деревьев. В новогоднюю ночь возле главной елки Волгограда пройдет праздничная программа с танцами и музыкой. С 23.00 и до 03.00 будут работать аниматоры в костюмах Дедов Морозов и символах нового года.