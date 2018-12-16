Строителю шоссе Авиаторов в Волгограде суд «вернул» 14 млн рублей

Экономика 16.12.2018 14:47
3027 0
16.12.2018 14:47
Более 14 миллионов рублей удалось отсудить в апелляционной инстанции компании "ТрансСервис", которая достраивала в Волгограде шоссе Авиаторов. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на резолютивную часть постановления Двенадцатого арбитражного апелляционного суда, сумма неустойки по госконтракту, которую должен выплатить подрядчик комитету транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, снижена с 19 до 4,6 миллиона рублей.
Напомним, в июне текущего года арбитражный суд Волгоградской области постановил взыскать с ООО "ТрансСервис" более 19 миллионов рублей неустойки по госконтракту на выполнение остаточных работ по шоссе Авиаторов. ООО "ТрансСервис" достраивало объект после расторжения облкомтрансом контракта на реконструкцию магистрали с ООО "Дорстройсервис". Новый подрядчик должен был достроить шоссе до 1 декабря 2017 года, но сдал заказчику объект в феврале 2018-го.
Изначально заказчик требовал с ООО "ТрансСервис" почти 70 миллионов рублей. Отметим, что подрядчик просил в удовлетворении требований отказать, ссылаясь на то, что задержка произошла не по его вине - заказчик переделывал рабочую документацию, также проведению работ препятствовали местные жители. Цена контракта на достройку объекта, напомним, составила более 1,2 миллиарда рублей. Общая сумма потраченных на магистраль средств составила около 2,5 миллиарда рублей.
Реклама
Популярное по теме
14.12.2018 15:27
11628 20
23.11.2018 12:30
7770 33
Исполнительный директор волгоградского завода «Красный Октябрь»: «Рабочие зарплату получают»14.12.2018 15:27
Легендарный Volkswagen Golf ждет своих покупателей13.12.2018 17:23
ВТБ выдает более четверти всех ипотечных кредитов в России13.12.2018 16:26
Налоговые отчисления «ЕвроХим-ВолгаКалия» за 9 месяцев текущего года составили 610,1 млн рублей13.12.2018 07:14
Новое минерально-химическое производство мирового уровня строит в Котельниковском районе Волгоградской области компания «ЕвроХим-ВолгаКалий». Реализация проекта освоения Гремячинского месторождения калийных солей входит в долгосрочную стратегию социально-экономического развития Волгоградской области до 2025...
Регоператор завершил капремонт столетнего дома в Волгограде12.12.2018 10:57
Получить желаемое: взять кредит или накопить12.12.2018 08:38
Промсвязьбанк и Волгоградская область подтвердили вектор сотрудничества11.12.2018 19:42
«КАУСТИК» предложил старшекурсникам ВолгГТУ освоить профессию метролога11.12.2018 09:50
Стадиону «Волгоград Арена» простят еще 300 млн рублей налога в год10.12.2018 13:33
ВТБ предоставил льготное финансирование ГК «Агат»08.12.2018 09:51
Сбербанк подвел предварительные итоги работы в 2018 году в Волгоградской области07.12.2018 16:48
ВТБ: в «черную пятницу» клиенты увеличили траты на 35%07.12.2018 12:17
Предприятия Группы «Газпром» в Волгоградской области объединили усилия в решении важных для региона задач06.12.2018 16:58
Волгоградскую облдуму просят "подпитать" из бюджета частные школы06.12.2018 08:14
Волгоградская облдума предоставила убыточным предприятиям многомиллионные льготы05.12.2018 16:48
Реклама