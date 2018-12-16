Строителю шоссе Авиаторов в Волгограде суд «вернул» 14 млн рублей





Более 14 миллионов рублей удалось отсудить в апелляционной инстанции компании "ТрансСервис", которая достраивала в Волгограде шоссе Авиаторов. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на резолютивную часть постановления Двенадцатого арбитражного апелляционного суда, сумма неустойки по госконтракту, которую должен выплатить подрядчик комитету транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, снижена с 19 до 4,6 миллиона рублей.

Напомним, в июне текущего года арбитражный суд Волгоградской области постановил взыскать с ООО "ТрансСервис" более 19 миллионов рублей неустойки по госконтракту на выполнение остаточных работ по шоссе Авиаторов. ООО "ТрансСервис" достраивало объект после расторжения облкомтрансом контракта на реконструкцию магистрали с ООО "Дорстройсервис". Новый подрядчик должен был достроить шоссе до 1 декабря 2017 года, но сдал заказчику объект в феврале 2018-го.

Изначально заказчик требовал с ООО "ТрансСервис" почти 70 миллионов рублей. Отметим, что подрядчик просил в удовлетворении требований отказать, ссылаясь на то, что задержка произошла не по его вине - заказчик переделывал рабочую документацию, также проведению работ препятствовали местные жители. Цена контракта на достройку объекта, напомним, составила более 1,2 миллиарда рублей. Общая сумма потраченных на магистраль средств составила около 2,5 миллиарда рублей.



