В Волгоградской области селяне примерили роль журналистов на пресс-конференции Путина

Аналитика 16.12.2018 14:38
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16.12.2018 14:38
Ежегодная большая пресс-конференция президента России состоится 20 декабря. Встреча Владимира Путина с представителями российских и иностранных СМИ традиционно проходит в последний месяц уходящего года и будет уже 14-ой по счету. На этот раз свои вопросы российскому лидеру готовы задать 1640 журналистов, получивших аккредитацию. Есть свои вопросы и у жителей Волгоградской области. "Высота 102" попросила горожан и селян представить себя на месте "акул пера" и спросить у главы государства то, что волнует именно их. Что из этого получилось - в спецрепортаже информагентства.
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