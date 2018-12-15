«Он умер от болезни, от которой не умирают»: следователи выясняют обстоятельства смерти пациента в волгоградской больнице
Расследования 15.12.2018 18:40
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15.12.2018 18:40
Обстоятельства смерти пациента в одной из волгоградских больниц выясняют следователи. Как стало известно ИА «Высота 102», возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности Валерию Аминину вследствие ненадлежащего исполнения неустановленными работниками медучреждения. Наталья Нистратова, вдова Валерия, которая признана потерпевшей, сама по профессии медик, уверена, что ее супруг умер от болезни, от которой не умирают, в следствие, по ее мнению, непрофессиональных действий врачей.
«Валерий почувствовал себя плохо в ночь с 5 по 6 декабря. Я настояла вызвать скорую помощь и часа в три ночи его увезли в больницу. В шесть утра я ему позвонила, Валерий сказал, что хочет уйти домой. Но я не разрешила, помчалась в больницу. Мне сказали, что будут оперировать супруга. Я попросила подождать, но не успела. Когда приехала, он уже был в операционной. Причем пошел он туда своими ногами. А через четыре дня я увидела его уже в гробу...», - Наталья не может сдержать слез, вспоминая трагические события.
«У Валерия была спаечная болезнь, это последствия от перенесенного много лет назад аппендицита. Его прооперировали и положили в реанимацию, установили зонд, вывели трубки, это обычные манипуляции после операций на брюшной полости. Я еще поинтересовалась у анастезиолога, как прошел наркоз, он сказал, что нормально. Но, когда я на следующий день пришла в больницу, меня огорошили – у вашего супруга было психомоторное возбуждение. После этого состояние мужа ухудшилось, его снова прооперировали – уже в связи с перитонитом. Врачи уже не скрывали, что все очень плохо, при этом пытались меня убедить, что у мужа два рубца на сердце... Никаких рубцов у него не было, муж проходил недавно обследование. Накануне, занимался ремонтом крыши дома и чувствовал себя прекрасно», - вспоминает Наталья.
Валерий умер ранним утром 10 декабря. Никто из родных и друзей не мог поверить, что здорового 49-летнего мужчины, работавшего водителем в бюро медико-социальной экспертизы, у которого подрастает 11-летний сын, больше нет на свете. Наталья сама не может оправиться от случившегося. «Почему, когда муж был в реанимации, он смог вырвать зонд и трубки? Почему персонал его не зафиксировал и почему они проглядели, что вся жидкость, которая должна была выходить из его организма, пошла внутрь? Ведь перитонит начался именно после этого», - задает Наталья вопросы, на которые должно ответить следствие.
«Я хочу добиться справедливости – мой муж должен был жить, но он умер, я считаю, из-за чьего-то непрофессионализма, и, если я права, то пусть за это ответят», - говорит Наталья.
Между тем, в настоящее время следствие ждет результатов судебной экспертизы, которая назначена в рамках расследования уголовного дела.
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