Госавтоинспекция предупредила водителей о сложной обстановке на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград»





В связи с неблагоприятными погодными условиями и выпадением месячной нормы осадков в виде снега на федеральной автодороге «Сызрань-Саратов-Волгоград» от границ с Саратовской областью до города Дубовка сложилась сложная обстановка, сообщает ИА «Высота 102». Госавтоинспекция рекомендует водителям большегрузного транспорта воздержаться от поездок и переждать непогоду на специализированных стоянках, которые расположены вблизи объектов общепита.

Диспетчерам автовокзалов рекомендовано по возможности ограничить количество рейсов пассажирского транспорта. На трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» дежурят 6 экипажей дорожно-патрульной службы, дополнительно направлены наряды ДПС из Управления ГИБДД по Волгоградской области.

На данный час в районе трассы идет обильный снегопад, движение затруднено из-за работы снегоуборочной техники. По информации МЧС прекращение снегопада прогнозируется не ранее 21.00.