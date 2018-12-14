Расследования 14.12.2018 12:32
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14.12.2018 12:32
На один год лишена права управления транспортным средством женщина-водитель, которая накануне вечером сбила троих подростков в Волгограде и скрылась с места ДТП. Как сообщила ИА "Высота 102" начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Волгоградской области Светлана Смольянинова, такое решение принял сегодня Красноармейский районный суд Волгограда.
Мера ограничения в виде административного ареста не применялась, так как у женщины-водителя на иждивении есть несовершеннолетние дети.
Напомним, 48-летняя женщина была задержана сотрудниками полиции в Красноармейском районе города. Она подозревается в наезде на троих 16-летних подростков на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Героев Сталинграда. С места ДТП водитель "Рено Логан" скрылась. В городе был введен план "Перехват" и автомобиль был обнаружен инспекторами ГИБДД с характерными для ДТП повреждениями недалеко от места работы подозреваемой. Известно, что жительница Красноармейского района - инженер одного из местных предприятий. В результате аварии травмы получила 16-летняя студентка, она госпитализирована в больницу.
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