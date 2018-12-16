В волгоградском «Кванториуме» разрисуют стены на 250 тысяч рублей

Общество 16.12.2018 06:12
1046 0
16.12.2018 06:12
В четверть миллиона рублей могут обойтись работы по зонированию и брендированию помещений детского технопарка «Кванториум». Как сообщает ИА «Высота 102», закупку у единого источника объявила Волгоградская государственная академия последипломного образования. В течение недели с момента подписания договора исполнитель обязан прогрунтовать и покрасить стены, нанести трафарет, прорисовать геометрию и переходы от одного цвета к другому. Также в стоимость заказа входит изготовление и монтаж элементов декора из пластика. Фронт работ следующий – окрасить требуется 450 квадратных метров поверхности, еще 900 квадратных метров стен должны украсить рисунки. Эскизы росписей предоставит заказчик. Проект дизайна интерьеров технопарка обошелся еще в 250 тысяч рублей. Закуплено оборудование стоимостью в сотни тысяч рублей.
Напомним, две площадки нового «Кванторитума» в Волгограде открылись накануне. Первая - в городском детско-юношеском центре, вторая - на Приволжской детской железной дороге. Волгоградская область стала одним из субъектов России, вошедших в федеральный проект по созданию детских технопарков. «Кванториум» — это новая форма дополнительного образования, нацеленная на развитие детей по научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям. В арсенале учреждения — компьютеризированные станки, 3D-принтеры.
Фото: volgograd.ru
Реклама
Популярное по теме
25.11.2018 18:02
25959 14
01.12.2018 17:48
22685 0
11.12.2018 16:34
23796 13
В Волгограде на «левом» пикете призвали к ответу единороссов16.12.2018 12:32
Владелец "Мармелада" безвозмездно пустит в ТРЦ творческие коллективы Волгограда16.12.2018 11:59
Волгоградцы встали на лыжи16.12.2018 09:23
На федеральных трассах в Волгоградской области ждут ухудшения погоды15.12.2018 18:01
В Волгоградской области военнослужащие впервые напишут исторический диктант15.12.2018 15:38
Глава МВД по Волгоградской области взял под личный контроль ситуацию в дачном обществе "Металлург"15.12.2018 13:30
Волгоградцев беспокоят подорожавшие яйца15.12.2018 12:19
Депутат помог волгоградской пенсионерке: подарил старые ржавые батареи15.12.2018 11:51
Федеральная трасса в Волгоградской области приняла месячную норму снега15.12.2018 10:53
Волгоградский аэропорт оправился от непогоды15.12.2018 10:32
В Волгограде за ночь с дорог убрали 80 тонн снега15.12.2018 09:15
В Волгограде на уборку улиц от снега вышли десятки спецмашин14.12.2018 21:41
Снегопад осложнил ситуацию на трассе Сызрань-Саратов-Волгоград14.12.2018 20:59
«Увидеть спецназ»: волгоградские росгвардейцы исполнили мечту маленькой девочки14.12.2018 19:56
В Волгограде открывается первый горнолыжный курорт с искусственным снегом14.12.2018 18:50
Реклама