В волгоградском «Кванториуме» разрисуют стены на 250 тысяч рублей





В четверть миллиона рублей могут обойтись работы по зонированию и брендированию помещений детского технопарка «Кванториум». Как сообщает ИА «Высота 102», закупку у единого источника объявила Волгоградская государственная академия последипломного образования. В течение недели с момента подписания договора исполнитель обязан прогрунтовать и покрасить стены, нанести трафарет, прорисовать геометрию и переходы от одного цвета к другому. Также в стоимость заказа входит изготовление и монтаж элементов декора из пластика. Фронт работ следующий – окрасить требуется 450 квадратных метров поверхности, еще 900 квадратных метров стен должны украсить рисунки. Эскизы росписей предоставит заказчик. Проект дизайна интерьеров технопарка обошелся еще в 250 тысяч рублей. Закуплено оборудование стоимостью в сотни тысяч рублей.

Напомним, две площадки нового «Кванторитума» в Волгограде открылись накануне. Первая - в городском детско-юношеском центре, вторая - на Приволжской детской железной дороге. Волгоградская область стала одним из субъектов России, вошедших в федеральный проект по созданию детских технопарков. «Кванториум» — это новая форма дополнительного образования, нацеленная на развитие детей по научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям. В арсенале учреждения — компьютеризированные станки, 3D-принтеры.

Фото: volgograd.ru