Общество

В волгоградском «Кванториуме» разрисуют стены на 250 тысяч рублей

Общество 16.12.2018 06:12
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16.12.2018 06:12


В четверть миллиона рублей могут обойтись работы по зонированию и брендированию помещений детского технопарка «Кванториум». Как сообщает ИА «Высота 102», закупку у единого источника объявила Волгоградская государственная академия последипломного образования. В течение недели с момента подписания договора исполнитель обязан прогрунтовать и покрасить стены, нанести трафарет, прорисовать геометрию и переходы от одного цвета к другому. Также в стоимость заказа входит изготовление и монтаж элементов декора из пластика. Фронт работ следующий – окрасить требуется 450 квадратных метров поверхности, еще 900 квадратных метров стен должны украсить рисунки. Эскизы росписей предоставит заказчик. Проект дизайна интерьеров  технопарка обошелся еще в 250 тысяч рублей. Закуплено оборудование стоимостью в сотни тысяч рублей.  
Напомним, две площадки нового «Кванторитума» в Волгограде открылись накануне. Первая - в городском детско-юношеском центре, вторая - на Приволжской детской железной дороге. Волгоградская область стала одним из субъектов России, вошедших в федеральный проект по созданию детских технопарков. «Кванториум» — это новая форма дополнительного образования, нацеленная на развитие детей по научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям. В арсенале учреждения — компьютеризированные станки, 3D-принтеры. 
Фото: volgograd.ru

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