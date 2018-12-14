Происшествия 14.12.2018 11:45
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14.12.2018 11:45
Два брата 33-х и 32-х лет задержаны на месте преступления при попытке вывезти на автомашине 190 кг металлолома, похищенных на территории Волгоградской дистанции электроснабжения, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональное ЛУ МВД России на транспорте. Как уточнили в ведомстве, было установлено, что братья прибыли к Волгоградской дистанции электроснабжения в ночное время. Затем один из них перелез через забор, а другой остался наблюдать за окружающей обстановкой. Цена похищенного металла составила примерно полторы тысячи рублей, а срок наказания может составить до пяти лет лишения свободы.
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