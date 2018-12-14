Происшествия

В Волгограде два брата могут сесть на 5 лет за кражу металла на полторы тысячи рублей

Происшествия 14.12.2018 11:45
1934 11
14.12.2018 11:45


Два брата 33-х и 32-х лет задержаны на месте преступления при попытке вывезти на автомашине 190 кг металлолома, похищенных на территории Волгоградской дистанции электроснабжения, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональное ЛУ МВД России на транспорте. Как уточнили в ведомстве, было установлено, что братья прибыли к Волгоградской дистанции электроснабжения в ночное время. Затем один из них перелез через забор, а другой остался наблюдать за окружающей обстановкой. Цена похищенного металла составила примерно полторы тысячи рублей, а срок наказания может составить до пяти лет лишения свободы. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Контурная пластика, ботулинотерапия, пилинги.

Щетинистое покрытие. «МеталлТехСнаб» 8-8442-95-50-05

Аренда торговых мест (8442) 55-15-95
Популярное по теме
В Волгограде на дереве во дворе многоэтажки нашли труп подростка
10.12.2018 22:44
14273 0
В Волгограде белый "Мерседес" сбил школьника и скрылся с места ДТП
07.12.2018 09:29
9686 11
Во время пожара в Волгограде сгорели двое мальчиков
22.11.2018 21:00
13931 0
Происшествия
14.12.2018 12:43
Происшествия 14.12.2018 12:43
3143 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
14.12.2018 12:12
Происшествия 14.12.2018 12:12
6566 30 Обсудить

0
Далее
Происшествия
14.12.2018 09:40
Происшествия 14.12.2018 09:40
3140 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
13.12.2018 22:47
Происшествия 13.12.2018 22:47
6438 9 Обсудить

0
Далее
Происшествия
13.12.2018 19:54
Происшествия 13.12.2018 19:54
3218 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
13.12.2018 16:25
Происшествия 13.12.2018 16:25
6953 6 Обсудить

0
Далее
Происшествия
13.12.2018 11:07
Происшествия 13.12.2018 11:07
4741 13 Обсудить

0
Далее
Происшествия
13.12.2018 10:52
Происшествия 13.12.2018 10:52
443 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
13.12.2018 09:56
Происшествия 13.12.2018 09:56
486 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
13.12.2018 09:39
Происшествия 13.12.2018 09:39
4891 21 Обсудить

0
Далее
Происшествия
12.12.2018 17:32
Происшествия 12.12.2018 17:32
1436 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
12.12.2018 15:36
Происшествия 12.12.2018 15:36
1143 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
12.12.2018 15:09
Происшествия 12.12.2018 15:09
1524 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
12.12.2018 14:47
Происшествия 12.12.2018 14:47
1761 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
12.12.2018 14:22
Происшествия 12.12.2018 14:22
1258 1 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

18:50
В Волгограде открывается первый горнолыжный курорт с искусственным снегомСмотреть фотографии
16:29
В центре Волгограда на глазах "вырастает" главная елка городаСмотреть фотографии
16:26
Волгоградского подростка осудили за кражу телефона у туриста из Мексики во время ЧМ-2018Смотреть фотографии
15:38
ОНФ: В Волжском инвалидам отрезали путь по маршрутамСмотреть фотографии
15:27
Исполнительный директор волгоградского завода «Красный Октябрь»: «Рабочие зарплату получают»Смотреть фотографии
14:21
В перекопанный двор в Волгограде коммунальщики добавили «свинства»Смотреть фотографии
14:15
Когда деревья будут большими: МБУ «Волгоградзеленхоз» подводит итоги годаСмотреть фотографии
12:47
Волгоградцы фантазируют на тему названия парка в пойме реки ЦарицыСмотреть фотографии
12:47
В Волгограде возбудили дело о пропаже с теплохода моториста-рулевогоСмотреть фотографии
12:43
Госавтоинспекция предупредила водителей о сложной обстановке на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград»Смотреть фотографии
12:43
Одиннадцать наркодилеров заработали серьезные сроки за трехлетнюю "работу" в Волгоградской области и Пермском краеСмотреть фотографии
12:32
Суд в Волгограде лишил прав водителя за наезд на подростков и бегство с места ДТП Смотреть фотографии
12:12
В Волгограде пенсионерка продиктовала мошеннику пин-код карты и лишилась 2 миллионовСмотреть фотографии
11:49
Волгоградский музей готовит выставку советских игрушекСмотреть фотографии
11:45
В Волгограде два брата могут сесть на 5 лет за кражу металла на полторы тысячи рублейСмотреть фотографии
11:29
В Волжском - новый руководитель управления МВДСмотреть фотографии
11:12
Праздник в интернате: мыльные пузыри, подарки и фото с Дедом МорозомСмотреть фотографии
11:09
Остановка наоборот: под Волгоградом дорожники удивили жителей ноу-хауСмотреть фотографии
10:42
Снежный фронт надвигается на ВолгоградСмотреть фотографии
10:13
В Волгоградской области поездам расчищают путь от снежных заносовСмотреть фотографии
09:40
На юге Волгограда выгорел японский кроссоверСмотреть фотографии
22:47
В Волгограде задержали женщину-водителя,сбившую троих подростков на пешеходном переходеСмотреть фотографии
20:25
«Высота 102»ТВ: Губернатор Волгоградской области побывал «в гостях у сказки» Cмотреть видео
19:54
В Волгограде водитель сбил трех подростков и скрылся с места аварии: объявлен план "Перехват"
17:53
Первый зампрокурора Волгоградской области возвращается на АлтайСмотреть фотографии
16:25
В Волгоградской области овчарка покусала двоих детейСмотреть фотографии
16:22
Производители суррогатного алкоголя поставляли канистры с "пойлом" на рынок в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:21
В Волгоградской области судья Калачевского суда пришел к жильцам «аварийных» домовСмотреть фотографии
16:20
Прокурору Москвы Владимиру Чурикову ищут заменуСмотреть фотографии
15:25
Волгоградских энергетиков наказали по минимуму за гибель птиц в природном паркеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 