Общество

В Волгоградской области поездам расчищают путь от снежных заносов

Общество 14.12.2018 10:13
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14.12.2018 10:13


Снегопад в Волгоградской и Саратовской областях не повлиял на работу Приволжской магистрали. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в сегодня в пресс-службе Приволжской железной дороги. 
Снежные пути от снежных заносов для обеспечения бесперебойного движения поездов расчищают специальной техникой. Основные работы по уборке снега ведутся на Саратовском железнодорожном узле, на станциях Сенная, Ершов, Анисовка, Аткарск, а также в Волгоградском регионе на станции Петров Вал. От снега расчищаются железнодорожные пути, междупутья и пассажирские платформы.
К уборке снега на перегонах и станциях привлечено более 500 работников. Их обеспечили утепленной спецодеждой, спецобувью и необходимым инвентарем.

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