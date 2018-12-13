Партнеры волгоградской УК встретят новый год в СИЗО





Сегодня двум руководителям УК «Управление жилищным фондом Краснооктябрьского района» Волгограда не удалось добиться изменения меры пресечения. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», суд постановил продлить им срок содержания под стражей на 2 месяца. Ни Локтионова, ни Шкуратов не признали своей вины в выводе денег.

Напомним, Ирину Локтионову, которая является директором УК, и Александра Шкуратова, так называемого «неофициального» руководителя, следствие подозревает в многомиллионном мошенничестве в сфере ЖКХ. По версии следствия, деньги, собранные с жильцов в качестве оплаты коммунальных услуг, выводились через аффилированные организации с помощью фиктивных договоров на услуги по техобслуживанию, содержанию и ремонту общедомового имущества, а также содержанию придомовых территорий. Поставщики ресурсов деньги так и не получили и обратились в судебные органы.





Между тем, сегодня в суде подозреваемые пытались добиться изменения меры пресечения на домашний арест. Среди «аргументов» звучало утверждение о том, что не подсчитана точная сумма причиненного ущерба. К слову, в деле фигурируют 15 мешков с бухгалтерской документацией, которые необходимо проверить. По делу также проходит Анна Драгунова, она вступила в должность руководителя УК после Ирины Локтионовой. Сейчас она находится под подпиской о невыезде. И присутствовала в суде в качестве слушателя.



