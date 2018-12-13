Экономика

ВТБ выдает более четверти всех ипотечных кредитов в России

Экономика 13.12.2018 16:26
656 0
13.12.2018 16:26


ВТБ достиг рекордных показателей по новым выдачам ипотечных кредитов – по итогам октября рыночная доля банка увеличилась на 2 п.п. и составила 25,68%. При этом в Москве доля ВТБ в октябре превысила 54%, в Новосибирске – 41%, в Санкт-Петербурге – 39%.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, за 11 месяцев 2018 г. ВТБ выдал более 250 тысяч кредитов на приобретение недвижимости общей суммой 576 млрд рублей. Таким образом, объём продаж по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. увеличился в 1,5 раза. Общерыночная доля ВТБ по ипотечному портфелю в октябре также выросла и составила 20,9%. С начала года банк нарастил объем портфеля до 1,3 трлн рублей.
«В этом году рынок ипотеки растет очень динамично. За октябрь-ноябрь мы выдали 160 млрд рублей и достигли рекордных значений по рыночным позициям. Сейчас ВТБ выдает каждый четвертый кредит в стране. Декабрь для нас не менее амбициозный месяц с точки зрения запланированных продаж. По итогам года мы планируем довести объем ипотечных выдач почти до 700 млрд рублей, что станет для банка новым рекордом», – отметил Евгений Дячкин, руководитель департамента ипотечного кредитования ВТБ.
Кредит на покупку недвижимости в ВТБ доступен со ставкой 9,3% годовых по программе «Больше метров – меньше ставка» (для квартир площадью от 65 кв. м) и при наличии комплексного страхования. В рамках этого предложения и программы «Победа над формальностями» возможно оформление ипотеки по двум документам и без справки о доходах. Для зарплатных клиентов Группы ВТБ и заемщиков категории «Люди дела» (работники сферы образования, здравоохранения, правоохранительных, налоговых органов, таможни, органов федерального и муниципального управления) предусмотрена ставка от 9,5%.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Контурная пластика, ботулинотерапия, пилинги.

Щетинистое покрытие. «МеталлТехСнаб» 8-8442-95-50-05

Аренда торговых мест (8442) 55-15-95
Популярное по теме
Конкурсный управляющий «Красного октября» назвал причину прихода Александра Сивакова на волгоградский завод
27.11.2018 16:27
34959 52
В Волгоградской облдуме единственному критику бюджета отключили микрофон
15.11.2018 11:57
13425 57
В Волгограде бытовки завода «Красный Октябрь» вселяют ужас и отчаяние
23.11.2018 12:30
7723 33
Экономика
13.12.2018 17:23
Экономика 13.12.2018 17:23
782 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
13.12.2018 07:14
Экономика 13.12.2018 07:14
927 5 Обсудить

0
Далее
Экономика
12.12.2018 10:57
Экономика 12.12.2018 10:57
4543 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
12.12.2018 08:38
Экономика 12.12.2018 08:38
2235 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
11.12.2018 19:42
Экономика 11.12.2018 19:42
1679 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
11.12.2018 09:50
Экономика 11.12.2018 09:50
1156 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
10.12.2018 13:33
Экономика 10.12.2018 13:33
4293 18 Обсудить

0
Далее
Экономика
08.12.2018 09:51
Экономика 08.12.2018 09:51
2422 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
07.12.2018 16:48
Экономика 07.12.2018 16:48
1148 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
07.12.2018 12:17
Экономика 07.12.2018 12:17
708 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
06.12.2018 16:58
Экономика 06.12.2018 16:58
3494 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
06.12.2018 08:14
Экономика 06.12.2018 08:14
2652 7 Обсудить

0
Далее
Экономика
05.12.2018 16:48
Экономика 05.12.2018 16:48
4816 12 Обсудить

0
Далее
Экономика
05.12.2018 11:06
Экономика 05.12.2018 11:06
1409 7 Обсудить

0
Далее
Экономика
05.12.2018 10:57
Экономика 05.12.2018 10:57
2962 9 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

22:47
В Волгограде задержали женщину-водителя, сбившего троих подростков на пешеходном переходеСмотреть фотографии
20:25
«Высота 102»ТВ: Губернатор Волгоградской области побывал «в гостях у сказки»Cмотреть видео
19:54
В Волгограде водитель сбил трех подростков и скрылся с места аварии: объявлен план "Перехват"
17:53
Первый зампрокурора Волгоградской области возвращается на АлтайСмотреть фотографии
16:25
В Волгоградской области овчарка покусала двоих детейСмотреть фотографии
16:22
Производители суррогатного алкоголя поставляли канистры с "пойлом" на рынок в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:21
В Волгоградской области судья Калачевского суда пришел к жильцам «аварийных» домовСмотреть фотографии
16:20
Прокурору Москвы Владимиру Чурикову ищут заменуСмотреть фотографии
15:25
Волгоградских энергетиков наказали по минимуму за гибель птиц в природном паркеСмотреть фотографии
14:57
«Попали в трубу»: в пятиэтажке Волгограда люди травятся угарным газомСмотреть фотографии
14:53
Похитителям бизнесмена из Волгограда дали 51 год колонии на четверыхСмотреть фотографии
14:01
Общественники первыми узнают о новом тарифе на вывоз мусора в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:43
Под Волгоградом после визита «Высоты 102» поспешно разбирают жуткие руины аварийных домовСмотреть фотографии
13:22
Сильный дождь, туман и гололедица: Волгоградскую область берет в плен недобрая погодаСмотреть фотографии
12:38
В Волгограде продлевают мораторий на повышение пенсий чиновникамСмотреть фотографии
12:18
Бастрыкин поручил СУ СКР по Волгоградской области пересмотреть дело погибшего в школе подросткаСмотреть фотографии
11:19
В Волгоградской области платные парковки станут для некоторых бесплатными Смотреть фотографии
11:07
В Волгограде по уголовным статьям осудили "автоподставщиков"Смотреть фотографии
10:06
Аллея Героев в Волгограде засияла новогодними огнямиСмотреть фотографии
10:01
Фигурантом уголовного дела стал водитель, сбивший и бросивший ребенка на переходе в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:55
Услуги VIP-сервиса в аэропорту Волгограда для делегаций обойдутся бюджету в полмиллиона рублейСмотреть фотографии
09:39
В Волгограде загорелся автомобиль чиновникаСмотреть фотографии
07:14
Налоговые отчисления «ЕвроХим-ВолгаКалия» за 9 месяцев текущего года составили 610,1 млн рублейСмотреть фотографии
20:05
«Высота 102»ТВ: Жители Волгограда снова оказались в скользкой ситуации Cмотреть видео
19:15
В Волгограде в новом году повысится стоимость проезда на четырех видах общественного транспортаСмотреть фотографии
17:51
«Волонтер Путина» покидает кресло председателя комитета молодежной политики в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:04
Жадные водители маршруток "Краснослободск-Волгоград" разоряют пассажиров на таксиСмотреть фотографии
16:20
К выборам в Волгоградскую облдуму-2019 по-новому нарезают избирательные округаСмотреть фотографии
16:13
Очнулся - гипс: травмпункты переполнены пострадавшими от гололеда волгоградцами (ВИДЕО) Смотреть фотографииCмотреть видео
16:05
"Мусорный" оператор нанимает консультанта для работы по обращению с ТКО в Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 