ВТБ выдает более четверти всех ипотечных кредитов в России

Экономика 13.12.2018 16:26
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13.12.2018 16:26
ВТБ достиг рекордных показателей по новым выдачам ипотечных кредитов – по итогам октября рыночная доля банка увеличилась на 2 п.п. и составила 25,68%. При этом в Москве доля ВТБ в октябре превысила 54%, в Новосибирске – 41%, в Санкт-Петербурге – 39%.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, за 11 месяцев 2018 г. ВТБ выдал более 250 тысяч кредитов на приобретение недвижимости общей суммой 576 млрд рублей. Таким образом, объём продаж по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. увеличился в 1,5 раза. Общерыночная доля ВТБ по ипотечному портфелю в октябре также выросла и составила 20,9%. С начала года банк нарастил объем портфеля до 1,3 трлн рублей.
«В этом году рынок ипотеки растет очень динамично. За октябрь-ноябрь мы выдали 160 млрд рублей и достигли рекордных значений по рыночным позициям. Сейчас ВТБ выдает каждый четвертый кредит в стране. Декабрь для нас не менее амбициозный месяц с точки зрения запланированных продаж. По итогам года мы планируем довести объем ипотечных выдач почти до 700 млрд рублей, что станет для банка новым рекордом», – отметил Евгений Дячкин, руководитель департамента ипотечного кредитования ВТБ.
Кредит на покупку недвижимости в ВТБ доступен со ставкой 9,3% годовых по программе «Больше метров – меньше ставка» (для квартир площадью от 65 кв. м) и при наличии комплексного страхования. В рамках этого предложения и программы «Победа над формальностями» возможно оформление ипотеки по двум документам и без справки о доходах. Для зарплатных клиентов Группы ВТБ и заемщиков категории «Люди дела» (работники сферы образования, здравоохранения, правоохранительных, налоговых органов, таможни, органов федерального и муниципального управления) предусмотрена ставка от 9,5%.
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