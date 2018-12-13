Экология

Волгоградских энергетиков наказали по минимуму за гибель птиц в природном парке

Экология 13.12.2018 15:25
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13.12.2018 15:25


На 250 тысяч рублей оштрафовано ПАО "Межрегиональная распределительная сетевая Компания Юга" за гибель трех краснокнижных птиц в природном парке "Эльтонский". Как сообщает ИА "Высота 102", такое решение принял Краснооктябрьский районный суд.
Установлено, что опоры и трансформаторные подстанции воздушной линии электропередачи не были оснащены специальными птицезащитными устройствами, что для птиц оказалось смертельным.
Так, в июне текущего года комиссия под опорами воздушной линии электропередач, расположенной в Палласовском районе Волгоградской области на участке п. Эльтон, обнаружила останки трех особей курганника, занесенного в Красную книгу Волгоградской области и Красную книгу РФ.
С учетом наличия исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, имущественным и финансовым положением привлекаемого к административной ответственности юридического лица, суд назначил наказание в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей, снизив его до 250 тысяч рублей. Постановление вступило в силу.

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