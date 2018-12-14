Когда деревья будут большими: МБУ «Волгоградзеленхоз» подводит итоги года





Очень непростым и вместе с тем знаменательным был 2018-й год для МБУ «Волгоградзеленхоз» Центрального района. Город-герой праздновал 75-летие Победы под Сталинградом, и на плечи предприятия были возложены задачи по подготовке к проведению массовых мероприятий: и жители, и многочисленные гости должны были видеть город чистым и красивым. Знаковым событием стало и проведение чемпионата мира по футболу FIFA- 2018. Предприятие принимало участие не только в подготовке приема гостей города, но и отвечало за содержание объектов вокруг фан-зоны, стадиона «Волгоград Арена». Приводились в порядок прилегающие территории, высаживались деревья, и, судя по отзывам жителей и гостей города, именно Центральный район произвел благоприятное на всех впечатление. О дне сегодняшнем и будущем – беседа журналиста ИА «Высота 102» с директором МБУ «Волгоградзеленхоз» Центрального района Максимом Логуновым.





- Максим Николаевич, мало кто будет спорить с тем, что центр города и в целом район, действительно, преображается. Но хотелось бы спросить о текущих проблемах, о том, что больше всего волнует волгоградцев. Когда-то Сталинград-Волгоград утопал в зелени, - говорят старожилы. Но, несмотря на сегодняшние перемены, зелени у нас все равно мало. Почему?

- Жители все правильно подмечают, но если бы в период заката советской власти, в течение предыдущих 20 лет планово проводились работы по посадке и замене зеленых насаждений, город не оказался бы в такой сложной ситуации. Уже бы давно большинство деревьев заменили, все благоустройство было бы сделано. Скажу то, что известно всем: с приходом в регион губернатора Андрея Ивановича Бочарова, который стал придавать этой проблеме большое значение, ситуация стала меняться кардинально. Это видят все жители. В последние годы, если взять статистику, гораздо больше зеленых насаждений посажено, нежели вырублено, однако им нужно дать возможность вырасти.





- Но люди часто жалуются и на несвоевременную обрезку деревьев, и на плохую приживаемость саженцев, и на отсутствие полива...

- Хочу подчеркнуть, что все объекты озеленения общего пользования в Центральном районе находятся на содержании МБУ «Волгоградзеленхоз». К примеру, практически все деревья на проспекте имени Ленина - старовозрастные. И так как мы живем в современном мире, есть необходимость в их замене на более культурные породы деревьев. Вязы и тополя были посажены в тяжелые, послевоенные времена, когда не было средств, а они - самые приживаемые и устойчивые к нашей климатической зоне. Именно по этой причине и проходила их посадка. На сегодняшний день мы приняли решение заменять вязы на деревья породы липа, что постепенно и происходит. Подрядчиком были проведены работы по посадке новых деревьев, но, к сожалению, не было заложено устройство прикорневого полива, и на сегодняшний день полив производится при помощи машин. Тем не менее, по состоянию на сегодняшний день, все деревья, посаженные в этом году, принялись. К примеру, зеленые насаждения при реконструкции улицы Невской уже перезимовали два сезона, что свидетельствует об их приживаемости. И это при том, что работы по посадке проводились в зимний период. На Предмостной площади реконструирован поливочный водопровод, устроен газон, деревья, кустарники и многолетние цветочные растения также все прижились.

- Волгоградцы вообще воспринимают любую вырубку деревьев очень болезненно. Зона у нас засушливая, каждое дерево, как говорится, на вес золота. А мы зачастую сначала вырубаем, потом сажаем и ждем, когда же это дерево вырастет.

- Людям иногда сложно принимать что-то новое. Для этих целей проводится масса встреч с жителями Центрального района, встречи проводятся и в администрации Центрального района. Есть необходимость вести диалог, рассказывать концепции, которые предлагаются к рассмотрению. Ведь многие думают, что, если посадил дерево, оно должно сразу быть с огромной кроной, дающей тень. А дерево – это живое существо, такое же, как и человек. Он сначала рождается, растет, развивается и потом становится личностью. Также и дерево. Его нужно посадить, ухаживать несколько лет, его корневая система должна подстроиться под существующие условия, чтобы оно прижилось и выросло.





- В Центральном районе еще немало старых деревьев, которые подлежат сносу, а на их место необходимо высаживать новые. На все потребуется немало средств. Где взять деньги, может, спонсоров начать искать?

- Существует такое понятие, как компенсационное озеленение. Оно включает в себя восстановление зеленых насаждений взамен уничтоженных, поврежденных, или устройство поливочных водопроводов на территории района. То есть, при соотношении вырубленных и вновь посаженных деревьев последних будет на порядок выше. К примеру, в 2017 году МБУ «Волгоградзеленхоз» были произведены работы по сносу 57 единиц зеленых насаждений, а высажено более 300 единиц деревьев и более 4700 единиц кустарников. В 2018 году снесено около 200 единиц деревьев, а высажено около 500 единиц деревьев и более 2700 единиц кустарников.

Можно также рассматривать вариант посадки зеленых насаждений за счет инвесторов. Есть масса предпринимателей, которые готовы в границах своей территории провести благоустройство. Но для того, чтобы это осуществить, необходимо выработать единую концепцию развития. То есть, определенный вид плиточного мощения, дизайн урн, скамеек, садовых диванов, определить породный состав деревьев. К примеру, по улице Советской, на пересечении с улицей Краснознаменской, предприниматели провели благоустройство прилегающих к их помещениям территорий: посадили голубые ели, уложили рулонный газон. Но, к сожалению, пока в Центральном районе не до конца организована и отлажена работа в данном направлении.





- Наши читатели благодарят за Набережную, до которой наконец-то дошли руки. Расскажите, когда там все зазеленеет?

- Начнем с того, откуда вообще появилась идея проведения капитального ремонта Ансамбля Набережной реки Волги. Это опять же заслуга губернатора нашей области, потому что он смог убедить мэра города Москвы в необходимости проведения работ по реконструкции этой территории. В результате было подписано соглашение о выделении субсидий на проведение работ, согласно которому столица сделала городу Волгограду подарок на 75-летие победы в Сталинградской битве.

Поскольку данная территория находится в оперативном управлении МБУ «Волгоградзеленхоз», то нашему учреждению и было поручено осуществить проведение данных работ. Были проведены аукционы и заключены контракты по различным видам и этапам работ. В соответствии с контрактами подрядчиками на верхней террасе идут работы на следующих объектах:ротонда, пропилеи, Центральная лестница, малые лестницы на территории Набережной, сама парковая зона. В границах территории от улицы Краснознаменской до театра музыкальной комедии производятся работы по замене покрытия дорожек, малых архитектурных форм - садово-парковых диванов, урн. Идет строительство нового фонтана, пруда, устройство велосипедных дорожек. Одним из важных вопросов является восстановление и реконструкция поливочного водопровода, посадка деревьев, кустарников, цветов согласно дендроплану.

Первоначальный вариант верхней террасы Набережной был скорректирован с учетом пожеланий жителей Центрального района, высказанных во время встреч на объекте с участием главы Волгограда Виталия Викторовича Лихачева и жителей Центрального района. Планируемая дата открытия верхней террасы Набережной 62-й Армии – май 2019 года.





- Буквально несколько слов о работах в пойме реки Царица, на территории Предмостной площади. Что там сегодня?

- Пойма реки Царица ожила также благодаря губернатору региона. На сегодняшний день производится благоустройство прилегающей территории. Организована площадка для выставки военной техники. Подрядчиком производятся работы по благоустройству склона поймы, в границах от ресторана Маяк до проспекта имени Ленина. Произведена посадка различных видов и пород деревьев, кустарников, многолетних цветочных растений. Для удобства жителей города построены два лестничных спуска к музею «Моя Россия – Моя история». В канун Нового года здесь будет установлена елка, у волгоградцев появится еще одно место отдыха для новогодних гуляний. Также по поручению губернатора на территории склона планируется устройство велосипедной дорожки. Сегодняшний готовится устройство ледового катка и ледяных горок, которые в комплексе дополнят друг друга.





- Максим Николаевич, впереди, тем не менее, работы – непочатый край. Что самое главное предстоит сделать в новом году, на что будет обращено особое внимание?

- Особое внимание нашей организации будет отдано дальнейшему озеленению: это посадка деревьев, кустарников, замена деревьев, посадка цветочных растений. Мы продолжим благоустраивать территорию Центрального района. Самое главное для нас всех - сохранить все уже построенные и отремонтированные объекты.





-Что бы вы пожелали городу и волгоградцам в Новом году?

- Городу – процветания. Чтобы он продолжал развиваться. Жителям - хорошего настроения, благополучия, приятных новостей, чтобы все задуманное исполнялось, оставаться такими же неравнодушными к проблемам города. Мы всегда помним о том, что жители Волгограда – это наш ревизор, указывающий на существующие недостатки благоустройства с целью улучшить город. Так что быть добру!



