Сильный дождь, туман и гололедица: Волгоградскую область берет в плен недобрая погода

Федеральные дорожники в Волгоградской области приведены в режим повышенной готовности в связи с надвигающейся непогодой: согласно данным Гидрометцентра, в ближайшие трое суток на федеральных трассах Волгоградской области ожидаются неблагоприятные погодные условия: сильные осадки, преимущественно в виде мокрого снега и дождя, при колебаниях температуры от -3 до +3, в отдельных районах возможен туман. Как сообщили ИА «Высота 102» в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, сейчас для патрулирования и превентивной обработки трасс в регионе задействовано порядка 40 единиц техники. Количество специализированных дорожных машин регулируется согласно обстановке на дорогах и может быть увеличено до 156 единиц. Дежурство на трассах ведется в круглосуточном режиме. Контроль за ситуацией осуществляется посредством установленной вдоль федеральных автодорог спутниковой системы метео- и видеонаблюдения.

ФКУ Упрдор Москва-Волгоград в свою очередь просит водителей без особой необходимости не выезжать на дороги на личном транспорте, а при передвижении быть предельно осторожными, соблюдать правила движения, выбирать скоростной режим согласно погодным условиям и не препятствовать работе дорожной техники.







