Сильный дождь, туман и гололедица: Волгоградскую область берет в плен недобрая погода

Общество 13.12.2018 13:22
6794 0
13.12.2018 13:22
Федеральные дорожники в Волгоградской области приведены в режим повышенной готовности в связи с надвигающейся непогодой: согласно данным Гидрометцентра, в ближайшие трое суток на федеральных трассах Волгоградской области ожидаются неблагоприятные погодные условия: сильные осадки, преимущественно в виде мокрого снега и дождя, при колебаниях температуры от -3 до +3, в отдельных районах возможен туман. Как сообщили ИА «Высота 102» в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, сейчас для патрулирования и превентивной обработки трасс в регионе задействовано порядка 40 единиц техники. Количество специализированных дорожных машин регулируется согласно обстановке на дорогах и может быть увеличено до 156 единиц. Дежурство на трассах ведется в круглосуточном режиме. Контроль за ситуацией осуществляется посредством установленной вдоль федеральных автодорог спутниковой системы метео- и видеонаблюдения.
ФКУ Упрдор Москва-Волгоград в свою очередь просит водителей без особой необходимости не выезжать на дороги на личном транспорте, а при передвижении быть предельно осторожными, соблюдать правила движения, выбирать скоростной режим согласно погодным условиям и не препятствовать работе дорожной техники.
Реклама
Популярное по теме
25.11.2018 18:02
25615 14
13.11.2018 20:01
30543 11
01.12.2018 17:48
22572 0
Первый зампрокурора Волгоградской области возвращается на Алтай13.12.2018 17:53
В Волгоградской области судья Калачевского суда пришел к жильцам «аварийных» домов13.12.2018 16:21
«Попали в трубу»: в пятиэтажке Волгограда люди травятся угарным газом13.12.2018 14:57
Общественники первыми узнают о новом тарифе на вывоз мусора в Волгоградской области13.12.2018 14:01
Под Волгоградом после визита «Высоты 102» поспешно разбирают жуткие руины аварийных домов13.12.2018 13:43
В Волгограде продлевают мораторий на повышение пенсий чиновникам13.12.2018 12:38
В Волгоградской области платные парковки станут для некоторых бесплатными13.12.2018 11:19
Аллея Героев в Волгограде засияла новогодними огнями13.12.2018 10:06
Услуги VIP-сервиса в аэропорту Волгограда для делегаций обойдутся бюджету в полмиллиона рублей13.12.2018 09:55
В Волгограде в новом году повысится стоимость проезда на четырех видах общественного транспорта12.12.2018 19:15
Жадные водители маршруток "Краснослободск-Волгоград" разоряют пассажиров на такси12.12.2018 17:04
Очнулся - гипс: травмпункты переполнены пострадавшими от гололеда волгоградцами (ВИДЕО)12.12.2018 16:13
Губернатор Волгоградской области наградил экс-главу региона12.12.2018 15:26
Вспоминаем Александра Солженицына: Главред волгоградского информагентства – о встрече с великим писателем четверть века назад12.12.2018 15:06
Прямая линия: Руководитель регионального отделения Фонда соцстрахования ответил на вопросы волгоградцев12.12.2018 15:04
Реклама