Аллея Героев в Волгограде засияла новогодними огнями

Общество 13.12.2018 10:06
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13.12.2018 10:06
В Волгограде «загорелась» Аллея Героев: минувшей ночью ее украсили праздничные новогодние декорации. Как сообщил ИА «Высота 102» замдиректора МБУ «Зеленхоз» Центрального района Вадим Савин, тысячи лампочек светятся на гирляндах, шляпки-зонтики нарядились в новогодние игрушки.
Праздничные инсталяции в ближайшее время украсят и другие части города. Возле памятника стрельцам-основателям Царицына на улице Краснознаменской специалисты установят пять конусных елочек. По-новому засияет в этом году и Астраханский мост: здесь смонтируют звездную растяжку, а на обновленной территории у парохода «Гаситель» оборудуют светящуюся ротонду, - подчеркнули в МБУ «Зеленхоз». Сегодня напротив стадиона «Волгоград-Арена» будет установлена красавица-шароель. Это золотая светодиодная елка с золотыми и серебряными шарами, высота которой – 11 метров.
Подробности - в фотогалерее.
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