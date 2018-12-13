На трассе в Волгоградской области легковушка врезалась в "мирно стоящий" КАМАЗ





Автомобиль «Форд Фокус» на скорости врезался в грузовик КАМАЗ. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, авария произошла в Иловлинском районе на 888 километре трассы Р-22 «Каспий».

Водитель легковушки не справился с управлением и автомобиль врезался в стоящий на полосе разгона «КАМАЗ-65117». Молодой человек, находившийся за рулем «Форда», в больнице. По предварительной информации, во время столкновения мужчина сильно ударился головой и получил сотрясение головного мозга.