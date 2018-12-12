В Волгограде автобус сбил пенсионерку





Автобус маршрута №69 сбил пенсионерку в Красноармейском районе города. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, 67-летняя женщина переходила дорогу в неположенном месте на проспекте Героев Сталинграда. При этом пешеходный переход находился рядом — в зоне видимости.

Пострадавшая женщина получила ушиб головы. По предварительной информации, в госпитализации пенсионерка не нуждается.



