

Старые и уже использованные батареи получила в дар от народного избранника пенсионерка, инвалид 1-ой группы Татьяна Порядина. Как рассказала женщина ИА «Высота 102», поменять отопление в своей квартире она попросила сама. Еще 29 мая Татьяна Георгиевна дозвонилась на местную радиостанцию. В тот день в прямом эфире выступали депутат Государственной Думы от ЛДПР Торощин Игорь Андреевич и и.о. координатора регионального отделения либерально-демократической партии Сергей Попов. Пенсионерка пожаловалась, что в холода в ее квартире почти как на улице. Старые чугунные батареи не греют, а «снизу совсем холодные».

В прямом эфире женщину выслушали — и обещали помочь. И слово сдержали. В этот же вечер, по словам пенсионерки, ее посетил юрист от депутата Торощина. Девушка попросила Татьяну Георгиевну на специальном бланке заполнить заявку на получение новых радиаторов. Бумаги юрист забрала и обещала позвонить.

Но перезванивать пенсионерке пришлось самой и не раз. Привезли долгожданные батареи только в начале ноября — уже в начале отопительного сезона . Только вот батареи пенсионерку не устроили и она от них отказалась. По ее словам, они были точь-в-точь, как и те, которые стояли: старые и местами ржавые.

На вопрос корреспондента ИА «Высота 102» - «Как так получилось?», Сергей Попов ответил, что батареи исправные и покупались за свой счет. Представитель ЛДПР даже фото радиаторов в редакцию прислал.

Но женщина уверена — менять на то же, что уже стоит, смысла нет. Она больше не стала ждать «помощи» и решила на свой счет купить современные биометаллические радиаторы. Теперь в квартире тепло, но в кошельке у пенсионерки брешь. Даже занимать пришлось.

Но и здесь пенсионерке пообещали помощь - на сей раз юридическую. Сергей Попов обещал вернуть потраченные деньги. Правда, каким образом, как сказала пенсионерка, он не уточнил. В телефонном разговоре с корреспондентом ИА «Высота 102» Сергей Попов сказал, что будет требовать деньги с управляющей компании. По словам регионального представителя ЛДПР, именно они должны заниматься заменой батарей, так как это общедомовое имущество.

За тем, как и когда пенсионерке, передвигающейся только на инвалидной коляске, вернут деньги, будет следить «Высота 102».