Общество

Депутат помог волгоградской пенсионерке: подарил старые ржавые батареи

Общество 15.12.2018 11:51
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15.12.2018 11:51


Старые и уже использованные батареи получила в дар от народного избранника пенсионерка, инвалид 1-ой группы Татьяна Порядина. Как рассказала женщина ИА «Высота 102», поменять отопление в своей квартире она попросила сама.  Еще 29 мая Татьяна Георгиевна дозвонилась на местную радиостанцию. В тот день в прямом эфире выступали депутат Государственной Думы  от ЛДПР Торощин Игорь Андреевич и и.о. координатора регионального отделения либерально-демократической партии Сергей Попов. Пенсионерка пожаловалась, что в холода в ее квартире почти как на улице. Старые чугунные батареи не греют, а «снизу совсем холодные». 
В прямом эфире женщину  выслушали — и обещали помочь. И слово сдержали. В этот же вечер, по словам пенсионерки, ее посетил юрист от депутата Торощина. Девушка попросила Татьяну Георгиевну на специальном бланке  заполнить заявку на получение новых  радиаторов. Бумаги юрист забрала и обещала позвонить.
Но перезванивать пенсионерке пришлось самой и не раз. Привезли долгожданные батареи только в начале ноября — уже в начале отопительного сезона. Только вот батареи пенсионерку не устроили и она от них отказалась. По ее словам, они были точь-в-точь, как и те, которые стояли: старые и  местами ржавые. 
На вопрос корреспондента ИА «Высота 102» - «Как так получилось?», Сергей Попов ответил, что батареи исправные и покупались за свой счет.  Представитель ЛДПР даже фото радиаторов в редакцию прислал.
Но женщина уверена — менять на то же, что уже стоит,  смысла нет. Она больше не стала ждать  «помощи» и решила на свой счет купить современные биометаллические радиаторы. Теперь в квартире тепло, но в кошельке у пенсионерки брешь.  Даже занимать пришлось.
Но и здесь пенсионерке пообещали помощь - на сей раз юридическую. Сергей Попов обещал вернуть потраченные деньги. Правда,  каким образом, как сказала пенсионерка, он не уточнил. В телефонном разговоре с корреспондентом ИА «Высота 102» Сергей Попов сказал, что будет требовать деньги с управляющей компании. По словам регионального представителя ЛДПР,  именно они должны заниматься заменой батарей, так как это общедомовое имущество.
За тем,  как и когда пенсионерке, передвигающейся только на инвалидной коляске, вернут деньги,  будет  следить «Высота 102».

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