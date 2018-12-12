Происшествия

В Волгоградской области мужчина погубил девять дубов ради обогрева

Происшествия 12.12.2018 15:36
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12.12.2018 15:36


Полицейские задержали подозреваемого в незаконной вырубке дуба в Урюпинском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, ущерб составил свыше одного миллиона двухсот тысяч рублей. Зафиксирован  факт вырубки 9 дубов на территории природного памятника «Черничкин сад».
Задержанный — 47 летний местный житель, который признал свою вину. Мужчина пояснил, что заготавливал дрова для отопления дома.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело, ему грозит до  6 лет тюрьмы.

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