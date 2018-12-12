В Волгоградской области мужчина погубил девять дубов ради обогрева



Полицейские задержали подозреваемого в незаконной вырубке дуба в Урюпинском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, ущерб составил свыше одного миллиона двухсот тысяч рублей. Зафиксирован факт вырубки 9 дубов на территории природного памятника «Черничкин сад».

Задержанный — 47 летний местный житель, который признал свою вину. Мужчина пояснил, что заготавливал дрова для отопления дома.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело, ему грозит до 6 лет тюрьмы.