Губернатор Волгоградской области наградил экс-главу региона

Общество 12.12.2018 15:26
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12.12.2018 15:26
Андрей Бочаров в День Конституции Российской Федерации вручил государственные и региональные награды 27 жителям Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области, торжественная церемония состоялась в Зале воинской и трудовой славы, на стенах которого золотыми буквами высечены имена людей, своим беззаветным трудом и служением Отечеству вписавших себя в историю региона и всей России.
Среди тех, кому сегодня вручили награды, — представители промышленности и агропромышленного комплекса, стройиндустрии; здравоохранения и образования; работники культуры и искусства, средств массовой информации; общественные деятели; государственные и муниципальные служащие. Среди награжденных – и экс-губернатор Волгоградской области Николай Максюта. Ему Андрей Бочаров вручил медаль "За заслуги перед Волгоградской областью". Отмечены были и бывший депутат Волгоградской гордумы Александр Егунов, экс-председатель регионального отделения Детского фонда Раиса Скрынникова, заместитель губернатора Валентина Гречина, заместитель руководителя аппарата губернатора Наталья Лисименко и другие. Так, 13 волгоградцев удостоены медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени; пять жителей региона отмечены медалями «За заслуги перед Волгоградской областью». Также сегодня вручена государственная награда — медаль «За труды по сельскому хозяйству»; присвоены почетные звания «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ», «Заслуженный работник здравоохранения РФ», «Заслуженный работник высшей школы РФ». Пять волгоградцев за достигнутые трудовые успехи получили благодарность Президента Российской Федерации.
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