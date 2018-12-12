В Волжском женщина за рулем легковушки сбила школьницу и скрылась с места ДТП



На нерегулируемом пешеходном переходе на улице Пушкина в Волжском женщина на легковом автомобиле сбила учащуюся 11-го класса школы. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, водитель с места ДТП скрылась. Девочка сама обратилась в больницу. Предварительный диагноз: «сотрясение головного мозга».

По предварительной информации, после того, как машина сбила девочку, водитель вышла из машины и подошла к ребенку. Но тут же села в автомобиль и уехала. Сейчас полиция ищет водителя. Марку машину и госномер пока не установили.