Общество 12.12.2018 16:13
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12.12.2018 16:13
В гололед лучше вообще не выходить на улицу, особенно пожилым людям и детям. Если же такой возможности нет – необходимо соблюдать максимальную осторожность. Так считает заведующий травматологическим пунктом Дзержинского района Волгограда Петр Корзун. Сегодня после прошедшего дождя и обледенения отделение поликлиники №30 переполнено, - сообщает ИА «Высота 102»: с утра на приеме у врачей уже побывали 30 человек, которые получили травмы во время гололеда. Переломы ключицы, рук, ног, ребер, ушибы различной степени тяжести – это самые распространенные травмы. Нескольких больных отправили на стационарное лечение в больницы.
Травмпункты работают в круглосуточном режиме. В поликлинике №30 практически конвейер – врачи и медсестры не успевают накладывать гипс и делать перевязки. Пострадавшие волгоградцы возмущаются неготовностью коммунальщиков вовремя посыпать дороги и тротуары песком и соляной смесью. Все пациенты, с которыми беседовали журналисты съемочной группы информагентства, считают «безобразием» отсутствие песка на тротуарах и называют город «сплошным катком». Люди выбиты из рабочей колеи, вынуждены сидеть на больничных и долго лечиться. И все это – «благодаря» службам, которые отчитываются о тоннах песка и соляной смеси, заготовленных загодя во избежание человеческих трагедий.
Напомним, ИА «Высота 102» рассказывало о ситуации в публикации «В Волгограде первые жертвы гололеда рыдают в травмпунктах и винят коммунальщиков» 5 декабря текущего года. Однако, судя по всему, и до сих пор мер для безопасности пешеходов не принято.
Подробности – в материале информагентства.
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