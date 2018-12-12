



Накануне в России отмечали 100-летний юбилей со дня рождения писателя Александра Исаевича Солженицына. Президент России Владимир Путин принял участие в открытии памятника Александру Солженицыну в Москве. Главный редактор ИА «Высота 102» Сергей Трофимов около четверти века назад встречался с лауреатом Нобелевской премии, советским диссидентом, который стал разоблачителем сталинских лагерей, автором таких известных романов как "Архипелаг Гулаг", "Раковый корпус", "Один день Ивана Денисовича", "В круге первом" и т.д. В мае 1994 года Александр Солженицын приезжал в Улан-Удэ – столицу Бурятии в рамках его грандиозной поездки по стране, где Сергей Трофимов работал собкором ТАСС.





Вот как вспоминает Сергей Петрович Трофимов моменты этой встречи:

«Тогда приезд Александра Солженицына в Улан-Удэ не афишировался. Тем более, что в информационном поле уже гуляли оценки Солженицына Михаила Горбачева и Бориса Ельцина. Касаясь первого, писатель отмечал, что горбачевское правление поражает своей наивностью, неопытностью и безответственностью перед страной. Что касается Бориса Ельцина, то Солженицын говорил, что власть Бориса Николаевича характеризуется безответственностью. А его безоглядная поспешность установить частную собственность вместе с государственной разнуздала в России массовое многомиллионное ограбление национальных достояний. Признаюсь, что тогда лично у меня Солженицын вызывал скорее неприязнь, чем симпатию. И одна из причин тому - исключительное право на создание фильма «Возвращение русского писателя в Россию», которое Александр Исаевич предоставил английской компании Би-Би-Си. Позже, отвечая на мой вопрос, Солженицын пояснил, что ни одна российская телекомпания не изъявила желания отснять ленту о его путешествии по стране. Что касается Би-Би-Си, Солженицын заметил, что именно по каналам этой станции в 1974 году он впервые прочитал свои произведения для всего мира. «Я дружу с английскими журналистами», - сказал тогда он.

Утром на Улан-Удэнском вокзале встречающих советского диссидента было немного – всего около десятка человек: бывшие политзаключенные, поклонники его творчества, представители мэрии. Отвечая на мой вопрос, почему вы решили сделать очередную остановку в Бурятии, Солженицын заметил, что «выбрал Улан-Удэ неслучайно: я пытаюсь понять общероссийскую ситуацию изнутри – из ее глубинки».

После короткого отдыха Александр Солженицын вместе с женой и сыном отправились пешком в центр бурятской столицы. Писатель постоянно что-то спрашивал, разъяснения давали мэр Виктор Кувшинов, главный архитектор города Павел Зильберман. Солженицына интересовало буквально все: от ситуации в республики, обострившихся проблем – до «а почему у бурят такая национальная обувь?» - с загнутыми кверху носками. Кто-то пояснил, что, мол, чтобы не наносить боль земле, не царапать ее.

Узнав гостя, некоторые горожане со словами уважения устремлялись к нему, но были и оскорбления. Так, в районе Одигитриевского собора Александр Исаевич неожиданно встретился с казаками, которые собрались в горсаду по предвыборным делам. Казаки были настроены очень отрицательно по отношению к писателю, называли его предателем родины и обвиняли в развале СССР. Диалога тогда не получилось. Под возгласы «Убирайся, откуда приехал!, «Катись в США!» Солженицын продолжил знакомство с городом. А вот в Одигитриевском соборе священник встретил писателя тепло и даже подарил ему книгу «Иркутское барокко».

В непринужденной обстановке проходила встреча Солженицына и в древнем Иволнигском дацане, где и по сей день находится центральное духовное управление буддистов России. На поездки туда настояли журналисты Би-Би-Си и «Известий», которые сопровождали писателя. Коллеги жаловались, что, мол, на всем пути из Владивостока у них получаются однотипные фото и сюжеты – встречи с общественностью, беседы на улице. Солженицын категорически отказывался, говорил, ребята, как вы представляете, что я, православный, еще не побывал в православном храме, поеду в буддистский дацан? И все же его уговорили. Писатель даже встретился с дид Хамбо ламой Цыбаном, посетил главный храм, ему показали музей при дацане, а Александр Исаевич даже совершил буддистский обряд, покрутив барабаны.

Последующая встреча Александра Солженицына с журналистами проходила как под аплодисменты, так и под неодобрительные комментарии. В своем вступительном слове Александр Исаевич подчеркнул: «Считаю себя патриотом и призываю всех вас быть патриотами». При этом он пояснил, что определяет патриотизм как цельное и устойчивое чувство любви к своей родине и нации, без угодливости в ее несправедливых притязаниях, с откровенностью оценки ее пороков и грехов. Касаясь ситуации в России, отмечал, какой он видел Россию умозрительной из Вермонта, такой нахожу ее и сейчас. Писатель был эмоционален в оценках. По его мнению, «страна далека от истинной демократии и народовластия: мы пошли замысловатым, извилистым и мучительным путем, о котором сегодня не скажешь уверенно, что он ведет к выходу». Особую тревогу у Солженицына вызывали разгул преступности, злоупотребление властью. Под видом приватизации, обращал внимание участников встречи, на наших глазах по дешевке скупают народное имущество, каждый год от 12 до 25 миллиардов долларов уходит из нашей страны воровством, а российское правительство (его возглавлял тогда Егор Гайдар) умоляет международный валютный фонд дать взаймы полтора миллиарда. «Я возвратился на родину с представлением, что здесь очень тяжелое положение, и мой прогноз близок к этому», - подчеркнул он.

После завершения встречи в мэрии мне удалось взять эксклюзивное интервью у знаменитого писателя. Продолжив делиться своими впечатлениями о знакомстве с Россией Александр Солженицын сказал, что у каждого из регионов свои проблемы, часто, как заметил писатель, - «забываемые центральными властями». И вместе с тем они отражают проблемы общероссийские. Александр Солженицын выразил свой нелицеприятный, лишенный всяких иллюзий взгляд и на проходящие преобразования в стране. В 1985 году, сказал он, объявили перестройку, но никто не понял, в чем она заключается. Началось безумное разрушение системы, которая была. «Я ни в коем случае не хвалю и никогда не хвалил эту систему, - подчеркнул писатель. – Но революция и реформа предполагают плавный переход к новому. Надо было не разрушать систему всех производственных связей, а постепенно оживлять ее снизу, с малого бизнеса, с малых земельных участков, с небольших предприятий». В беседе со мной Солженицын вновь осудил коммунизм и советское прошлое страны. «Горбачев разрушил систему, которая была, а ее нельзя было разрушать. У реформ нет плана, освобождение цен – грабеж людей. Приватизация - это прихватизация, ее следует пропустить через прокуратуру и следствие. В России нет даже подобия демократии, для нее нужна хозяйственная самостоятельность, воля и готовность к этому народу. У нас же – олигархия, а не демократия», - сказал он. При этом писатель заметил, что дело сдвинется, если будет демократия малых пространств, пройдут выборы на местах людей честных, бескорыстных, которые понимают, что власть – не привилегия, а тяжелый труд».

Что касается национальных республик, Александр Исаевич заметил, что есть опасность смешения понятий «национальности» и «государственности». При этом он подчеркнул, что не имеет права не коснуться национального вопроса. По убеждению писателя, задачи государственности не могут быть мононациональными, они – многонациональные. Тенденция превращения земли в единую экономическую зону объективно требует укрепления государств в сложившихся границ интеграции. Именно при этом возможно развитие и укрепление каждой национальности в своей культуре, считал он.

Говоря о своих впечатлениях после остановок в десятках городов Дальнего Востока и Сибири Александр Солженицын отметил, что он видел на Дальнем Востоке, в Сибири и в Забайкалье огромнейшее число энергичных, инициативных, радующих душу людей, которые, правда, еще не знали, как приложить свои силы. «Когда-нибудь произойдут нужные перемены сверху. Но не надо, опустив руки, ждать этого. Надо самим строить свою судьбу… И еще. Не верьте никаким нынешним партиям. Все это – как заявил со свойственной ему прямотой писатель, - искусственные образования московских лидеров. Когда вы видите на выборах партийные списки, рвите их, бросайте в мусорную корзину. А голосуйте за людей, хорошо вам знакомых, честных, бескорыстных, которые ищут себе не славы, не высоких заработков, а хотят служить народу».

Признаюсь, о многих высказываниях Александра Солженицына я вспомнил лет 7-8 назад. Его пророчества сбываются… То, что предвидел еще полвека назад писатель, сегодня поражает. Вспомните, в «Архипелаге ГУЛАГ» он писал: «С Украиной будет чрезвычайно больно. Но надо знать их общий накал сейчас: раз не уладилось за века, значит, выпало проявить благоразумие нам. Пусть поживут, попробуют. Они быстро ощутят, что не все проблемы решаются отделением. Из-за того, что в разных областях Украины разное соотношение тех, кто считает себя украинцем, а кто – русским, а кто – никем не считает, тут будет немало сложностей». Он не исключал отделения Украины, но, может быть, по каждой области понадобится свой плебисцит. «Не вся Украина в сегодняшних формальных границах есть действительно Украина. Какие-то левобережные области, безусловно, тяготеют к России. А уж Крым приписал Украине Хрущев, и вовсе с дубу…

Что касается политики запада и США, то Нобелевский лауреат также предсказывал события в одном из своих произведений. У него не было сомнений, что через цветные революции США и страны НАТО готовят полное окружение России с целью потери ею суверенитета. Все это заслуживает уважения и сожаления, что никто из советских политиков это не услышал», - заключил Сергей Трофимов.

Фото с сайта президента России.