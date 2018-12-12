Двух студенток-первокурсниц сбили на пешеходном переходе в Волжском



Две студентки 16-и и 17-и лет попали в больницу в результате наезда автомобиля на регулируемом пешеходном переходе в Волжском. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, сбил девушек водитель «Лады Калина» при повороте направо с улицы Коммунистической.

Пострадавшие в больнице. У одной из студенток — травма живота, а ее подругу госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.

По предварительной информации, студентки переходили дорогу на зеленый свет. А водитель не увидел в утреннем сумраке девушек, одетых в темную одежду.