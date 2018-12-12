Волжанин заплатил за информацию об угонщике его автомобиля мошеннику

43 тысячи рублей перевел на счет мошенника житель Волжского. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, мужчина отдал деньги в благодарность за «помощь в поиске» угнанного несколько месяцев назад автомобиля «Грейт Волл».
Происшествия 12.12.2018 14:02
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12.12.2018 14:02
43 тысячи рублей перевел на счет мошенника житель Волжского. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, мужчина отдал деньги в благодарность за «помощь в поиске» угнанного несколько месяцев назад автомобиля «Грейт Волл».
43 тысячи рублей перевел на счет мошенника житель Волжского. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, мужчина отдал деньги в благодарность за «помощь в поиске» угнанного несколько месяцев назад автомобиля «Грейт Волл».
Пострадавший поместил множество постов о пропаже автомобиля в Сети. Отклик получил от мужчины, который заверил волжанина, что знает, кто угонщик. Но после перевода денег, которую он потребовал за информацию, мошенник пропал.
В ходе розыска был задержан подозреваемый 23-летний безработный волжанин. Вину свою он признал и сейчас находится под подпиской о невыезде. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество». Максимальное наказание - 5 лет тюрьмы.
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