Волжанин заплатил за информацию об угонщике его автомобиля мошеннику



43 тысячи рублей перевел на счет мошенника житель Волжского. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, мужчина отдал деньги в благодарность за «помощь в поиске» угнанного несколько месяцев назад автомобиля «Грейт Волл».

Пострадавший поместил множество постов о пропаже автомобиля в Сети. Отклик получил от мужчины, который заверил волжанина, что знает, кто угонщик. Но после перевода денег, которую он потребовал за информацию, мошенник пропал.

В ходе розыска был задержан подозреваемый 23-летний безработный волжанин. Вину свою он признал и сейчас находится под подпиской о невыезде. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество». Максимальное наказание - 5 лет тюрьмы.