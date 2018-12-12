В Волгограде вдвое выросло количество елочных базаров

Общество 12.12.2018 13:54
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12.12.2018 13:54
В Волгограде количество специальных торговых точек, где горожане смогут приобрести главный символ наступающего нового года, увеличилось почти вдвое по сравнению с декабрем прошлого года. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии. Первые официальные торговые площадки начали открываться с 1 декабря. На сегодняшний день от предпринимателей подано 43 заявки на организацию временных точек продаж. Одними из первых пушистых красавиц стали продавать в Ворошиловском районе по улице Елецкой, 21 возле торгового комплекса «Парус». Всего на территории этого района в ближайшие дни откроется 9 точек продаж.
Такое же количество елочных базаров организовано для волгоградцев и в Советском районе. Три из них разместятся по проспекту Университетскому, напротив жилых домов №№49, 90 и 96. В Краснооктябрьском районе сразу три площадки откроются на улице им. генерала Штеменко, две - по улице им. Германа Титова. Всего же на территории района появится 8 торговых точек.
В Тракторозаводском районе для горожан заработает 7 елочных базаров, в том числе два из них разместятся на прилегающей к рынку «Рассвет» территории по улице Ополченская. Еще 4 сезонные площадки появятся в Дзержинском районе по улицам 51-й Гвардейской, Раздольная, на пересечении улиц Краснополянской и Республиканской, Восточно-Казахстанской и 51-й Гвардейской. По два елочных базара откроются в Центральном, Кировском и Красноармейском районах, в том числе на улицах Ткачева, Кирова и возле дома №8 по улице 40 лет ВЛКСМ.
Реализация елок и сосен в специально отведенных местах в городе разрешена с 1 по 31 декабря. Продажа хвойных деревьев строго контролируется: за торговлю без необходимых разрешительных документов и вне специально отведенных мест предусмотрена административная ответственность. Реализация новогодних деревьев также может осуществляться и на территории постоянно действующих рынков, ярмарок и торговых комплексов рыночного типа.
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