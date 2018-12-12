25-летие Конституции РФ: волгоградцы перечитывают Основной закон страны





Сегодня исполняется 25 лет со дня принятия Конституции РФ - Главного закона страны, закрепляющего основы конституционного строя России, государственное устройство, образование представительных, исполнительных, судебных органов власти и систему местного самоуправления, права и свободы человека и гражданина.

Как сообщает ИА "Высота 102", в Волгограде сегодня пройдут традиционные церемонии вручения государственных наград особо отличившимся жителям региона, и паспортов РФ молодым горожанам. А все госорганы, федеральные службы, ведомства проведут общероссийский день приема граждан, который ежегодно по поручению главы государства проходит 12 декабря.

Напомним, Конституция РФ была принята 12 декабря 1993 года всенародным голосованием. Значимые изменения в Основной закон были внесены в 2008 году, касались они переименования и объединения субъектов РФ, увеличения срока президентский полномочий с 4 до 6 лет, а Госдумы - с 4 до 5 лет. Также правительство РФ обязали выступать с ежегодным отчетом о своей деятельности перед Госдумой. Поправки 2014 года затронули вопрос объединения Высшего арбитражного суда и Верховного суда, расширили полномочия президента РФ по назначению прокуроров.

Примечательно, что Конституцию РФ никогда не читали 42% россиян. Такие данные выяснили социологи "Левада-центра". В тоже время 76% россиян полагают, что власти соблюдают Конституцию РФ. Противоположной точки зрения, по данным опроса, придерживаются 18% респондентов.





Так что же гарантирует Конституция РФ гражданам? Публикуем отдельные цитаты из Основного закона. При желании каждый может перечитать этот документ самостоятельно.





Статья 2 - "Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства".

Статья 6 - "Каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее территории всеми правами и свободами и несет равные обязанности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации".

Статья 7 - "Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека".

"В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты".

Статья 15 - " Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации".

Статья 19 - "Все равны перед законом и судом".

"Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности".

Статья 23 - "Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения".

Статья 29 - "Каждому гарантируется свобода мысли и слова".

Статья 31 - "Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование".

Статья 34 - "Не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию и недобросовестную конкуренцию".

Статья 37 - "Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы".

Статья 39 - "Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом".

"Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом".

Статья 40 - "Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно лишен жилища".

"Органы государственной власти и органы местного самоуправления поощряют жилищное строительство, создают условия для осуществления права на жилище".

Статья 41 - "Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений".

Статья 43 - "Каждый имеет право на образование".

"Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях".

Статья 55 - "В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина".



