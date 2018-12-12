Путин поручил проработать возможность создания портовой особой экономической зоны под Астраханью

Федеральные новости 12.12.2018 10:40
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12.12.2018 10:40
На официальном сайте Кремля, сообщает ИА "Высота 102", опубликовали список поручений, который дал президент России Владимир Путин в рамках экономического развития Астраханской области.
Согласно тексту поручений, президент глава страны поручил правительству проработать варианты создания портовой особой экономической зоны (ОЭЗ) под Астраханью.
Речь идет о создании портовой ОЭЗ на территории Астраханской области, которая прилегает к порту Оля.
Сообщается, что доклад необходимо представить до 1-го февраля. Ответственными за работу над докладом глава российского государства назначил премьера Дмитрия Медведева и временно исполняющего обязанности губернатора Астраханской области Сергея Морозова.
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