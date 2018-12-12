Общество 12.12.2018 10:40
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12.12.2018 10:40
Волгоградские пенсионеры в январе получат прибавку к пенсии. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе отделения Пенсионного фонда по Волгоградской области, в соответствии с пенсионным законодательством с учетом изменений, утвержденных в 2018 году, индексация страховых пенсий с 1 января 2019 года будет произведена по уровню выше инфляции.
Так, страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличатся на 7,05%. В составе страховой пенсии до 5334 руб. 19 коп. вырастет размер фиксированной выплаты к ней, а стоимость пенсионного балла – до 87,24 руб. (в 2018 году – 81,49 руб.). В результате, среднегодовой размер страховой пенсии с учетом фиксированной выплаты в 2019 году составит 13 765 рублей. Обращаем внимание, что прибавка будет зависеть от размера страховой пенсии конкретного пенсионера. В среднем размер увеличения страховых пенсий в Волгоградской области составит 906 рублей.
Кроме того с января будущего года неработающие пенсионеры, проживающие в сельской местности и проработавшие в сельском хозяйстве не менее 30 лет, будут получать повышенную на 25% фиксированную выплату. В суммарном выражении это повышение составит 1333,55 рублей.
В итоге в январе 2019 года увеличенный размер страховой пенсии получат порядка 588 тысяч человек.
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