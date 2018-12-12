Волгоградцы заскользили на работу (ВИДЕО)







Тротуары и пешеходные дорожки в Волгограде превратились в каток. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», город оказался в плену гололеда, а волгоградцы, вопреки обыкновению, не спешат на работу, а скользят, пытаясь сохранить равновесие и не переломать руки и ноги. Особенно опасна сейчас тротуарная плитка – ее поверхность представляет сплошной лед. Волгоградцы отмечают, что тротуары не обработаны ни песком, ни противогололедными материалами. Но страдают не только пешеходы. Некоторые водители вынуждены были бросить свои машины во дворах, так как выехать из-за скользких дорог оказалось просто невозможно. Волгоградцы, кто вышел из дома рано утром, в срочном порядке обзванивают родных и близких и просят их не выходить без надобности. Многие возмущаются: ведь прогноз погоды был известен, к тому же накануне вечером дороги уже стали покрываться ледяной коркой. Однако это не стало поводом для коммунальщиков выйти на внеурочные работы.