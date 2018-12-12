Политика

Депутат Волгоградской облдумы собирает комиссию по этике

Политика 12.12.2018 09:58
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12.12.2018 09:58


Сегодня комиссия по этике Волгоградской облдумы рассмотрит обращение депутата Михаила Таранцова, которое он направил в адрес председателя заксобрания Николая Семисотова. Как сообщает ИА «Высота 102», в ноябре при рассмотрении вопроса о бюджете Волгоградской области в первом чтении представитель КПРФ Михаил Таранцов внес 26 поправок, каждую из которых предлагал рассмотреть в отдельности на профильном комитете. Однако понимания со стороны коллег по думе не нашел. На заседании регпарламента эти поправки также не были рассмотрены и  отклонены законодателями. Михаил Таранцов предлагал увеличить расходы на массовый спорт, газификацию региона, обеспечение лекарствами нуждающихся за счет перераспределения с других статей, менее важных, по мнению нардепа.
Но и при принятии бюджета в окончательном чтении, который был принят в декабре, парламентарий также просил вынести поправки  на отдельное голосование. Но снова потерпел неудачу: «товарищи» по регпарламенту вновь  не стали рассматривать его предложения отдельно, а отклонили "скопом". При этом самая многочисленная партийная фракция - «Единой России» вообще  не внесла ни одной коррективы.
Как считает Михаил Таранцов, к которому обратилась редакция информагентства за комментарием, была нарушена статья закона о бюджетном процессе и регламент Волгоградской облдумы, что считается  недопустимым. 
Напомним, возглавляет комиссию по этике в областном заксобрании единомышленник Таранцова по партии коммунист Евгений Шаманаев.

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