Депутат Волгоградской облдумы собирает комиссию по этике

Политика 12.12.2018 09:58
3676 16
12.12.2018 09:58
Сегодня комиссия по этике Волгоградской облдумы рассмотрит обращение депутата Михаила Таранцова, которое он направил в адрес председателя заксобрания Николая Семисотова. Как сообщает ИА «Высота 102», в ноябре при рассмотрении вопроса о бюджете Волгоградской области в первом чтении представитель КПРФ Михаил Таранцов внес 26 поправок, каждую из которых предлагал рассмотреть в отдельности на профильном комитете. Однако понимания со стороны коллег по думе не нашел. На заседании регпарламента эти поправки также не были рассмотрены и отклонены законодателями. Михаил Таранцов предлагал увеличить расходы на массовый спорт, газификацию региона, обеспечение лекарствами нуждающихся за счет перераспределения с других статей, менее важных, по мнению нардепа.
Но и при принятии бюджета в окончательном чтении, который был принят в декабре, парламентарий также просил вынести поправки на отдельное голосование. Но снова потерпел неудачу: «товарищи» по регпарламенту вновь не стали рассматривать его предложения отдельно, а отклонили "скопом". При этом самая многочисленная партийная фракция - «Единой России» вообще не внесла ни одной коррективы.
Как считает Михаил Таранцов, к которому обратилась редакция информагентства за комментарием, была нарушена статья закона о бюджетном процессе и регламент Волгоградской облдумы, что считается недопустимым.
Напомним, возглавляет комиссию по этике в областном заксобрании единомышленник Таранцова по партии коммунист Евгений Шаманаев.
Реклама
Популярное по теме
17.11.2018 23:23
17790 0
17.11.2018 10:38
8387 0
18.11.2018 13:34
7055 0
«Волонтер Путина» покидает кресло председателя комитета молодежной политики в Волгограде12.12.2018 17:51
К выборам в Волгоградскую облдуму-2019 по-новому нарезают избирательные округа12.12.2018 16:20
Депутата предложили наказать за «оскорбление» спикера Волгоградской облдумы12.12.2018 15:50
Экс-депутат Волгоградской гордумы «прикипел» к Совету федерации12.12.2018 13:42
Администрация Волгоградской области укрепляет союз с партией власти11.12.2018 16:35
В Волгограде осужденный за гибель четверых человек Ренат Булатов исключен из партии «Единая России»11.12.2018 15:09
Главный молодогвардеец Волгоградской области и депутат гордумы вошли в Генсовет «ЕР»08.12.2018 18:27
На съезде «Единой России» решили промониторить качество лечения онкобольных в регионах08.12.2018 16:15
В Волгоградской области мусорная реформа пройдет под контролем «Единой России»08.12.2018 15:09
Уровень доверия жителей Волгоградской области к партии власти померяют «линейкой»07.12.2018 18:06
Делегаты съезда «Единой России» от Волгоградской области начинают работу в Москве07.12.2018 10:48
Волгоградские единороссы узнают о моральном кодексе на съезде партии06.12.2018 12:39
В Волгоградской облдуме предложили арендовать спортзал для «слуг народа» за счет бюджета05.12.2018 12:24
Волгоградская элита одухотворилась на встрече с губернатором (ФОТОРЕПОРТАЖ)04.12.2018 18:09
Политический бомонд Волгоградской области явился на доклад губернатора04.12.2018 12:11
Реклама