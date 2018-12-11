Дело на 2 миллиона: рабочие "Волгограднефтемаша" хотели обогатиться на никеле





Более полторы тонны ферросплавов (сплавов металла и других элементов, применяемых в нефтяной, газовой и химической промышленности — прим. ред. ИА «Высота 102») пытались незаконно вынести с территории одного из волгоградских предприятий. Как сообщила информагентству старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в краже участвовала целая группа лиц — работников предприятия.

Под предлогом необходимости использования ферросплавов на производстве специально создавались излишки дорогих материалов. Все это складывалось в тайник на территории завода. А вот вывести накопленное богатство должны были помочь охранник и водитель. Но 31 августа прошлого года именно на этом этапе кражи подозреваемые были задержаны.

Как установило следствие, в состав преступной группы входили и люди, которые могли бы помочь продать 1 тыс 100 кг никеля и 500 кг ферромолибдена. Цена ущерба составила 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники УФСБ по Волгоградской области и ОЭБиПК УМВД по г. Волгограду.

Вину никто из сообщников не признал. Дело направлено в суд по статье - кража. Как стало известно ИА "Высота 102", речь идет о предприятии "Волгограднефтемаш", известном как завод имени Петрова.