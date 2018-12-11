Политика

В Волгограде осужденный за гибель четверых человек Ренат Булатов исключен из партии «Единая России»

Политика 11.12.2018 15:09
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11.12.2018 15:09


Экс-заместитель руководителя реготделения «Молодой Гвардии» партии «Единая Россия» Ренат Булатов исключен из партии. Сегодня президиум политсовета «ЕР» утвердил соответствующее решение, принятое 19 ноября Ворошиловским отделением партии, в котором состоял Булатов, сообщает ИА «Высота 102». Ранее его членство в политической организации было приостановлено в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела. Из рядов МГЕР его также еще на стадии следствия аккуратно исключили. На сегодняшний день  можно сказать, что дороги Булатова и его бывшего начальника, 24-летнего Василия Селезнева окончательно разошлись. Первый отправился в тюрьму, а второй - в Генеральный совет партии власти. Такое кадровое решение в числе прочих было озвучено несколько дней назад на съезде "Единой России" в Москве. По иронии судьбы, Селезнев входит в состав президиума регионального политсовета партии. То есть,  он участвовал в голосовании по вопросу лишения своего бывшего соратника партийного билета. По сведениям информагентства,решение было принято единогласно.
10 августа 2018 года 22-летний молодогвардеец, управляя пикапом «Dodge RAM», совершил лобовое столкновение с легковым автомобилем «Honda». Четверо человек, находившихся в японской машине, погибли на месте.  Это супруги и двое их несовершеннолетних дочерей.
15 ноября решением Среднеахтубинского районного суда  Булатов был признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.5 ст.264 УК РФ) и приговорен к 2 годам 10 месяцам лишения свободы в колонии-поселении.  Также он лишен права на управление автомобилем на три года. На время следствия Булатов находился в СИЗО. Дело  с согласия потерпевшей стороны рассматривалось в особом порядке - без исследования доказательств, с учетом полного признания вины подсудимым.

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