В Волгограде осужденный за гибель четверых человек Ренат Булатов исключен из партии «Единая России»





Экс-заместитель руководителя реготделения «Молодой Гвардии» партии «Единая Россия» Ренат Булатов исключен из партии. Сегодня президиум политсовета «ЕР» утвердил соответствующее решение, принятое 19 ноября Ворошиловским отделением партии, в котором состоял Булатов, сообщает ИА «Высота 102». Ранее его членство в политической организации было приостановлено в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела. Из рядов МГЕР его также еще на стадии следствия аккуратно исключили. На сегодняшний день можно сказать, что дороги Булатова и его бывшего начальника, 24-летнего Василия Селезнева окончательно разошлись. Первый отправился в тюрьму, а второй - в Генеральный совет партии власти. Такое кадровое решение в числе прочих было озвучено несколько дней назад на съезде "Единой России" в Москве. По иронии судьбы, Селезнев входит в состав президиума регионального политсовета партии. То есть, он участвовал в голосовании по вопросу лишения своего бывшего соратника партийного билета. По сведениям информагентства,решение было принято единогласно.

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