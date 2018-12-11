В Волгограде угнали дорогущий внедорожник с саратовскими номерами

Происшествия 11.12.2018 15:05
3643 14
11.12.2018 15:05
Волгоградские полицейские просят откликнуться тех, кто может поделиться информацией по поводу угнанного сегодня ночью автомобиля. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, это произошло в промежуток времени между 10 часами вечера накануне до 4 утра в Дзержинском районе. Около подъезда дома № 37 по ул. 8-й Воздушной Армии был угнан автомобиль «Toyota Land Cruiser 200 Excalibur» черного цвета, г.н. Х-001-АУ/64 РУС, 2018 г.в. Всем, кому что-либо известно о нахождении автомобиля, либо лиц причастных к угону, просьба сообщить по телефонам: 02, дежурная часть Управления МВД России по г. Волгограду 93-01-11, дежурная часть городского отдела ГИБДД 93-21-31. К слову, стоимость угнанной иномарки - более 5 миллионов рублей.
Реклама
Популярное по теме
12.11.2018 19:16
48441 4
10.12.2018 22:44
12531 0
07.12.2018 09:29
9321 11
В Волгоградской области браконьер попался в "сети"11.12.2018 14:55
Происшествия 11.12.2018 14:55
1043 2 Обсудить
В Волгограде мошенники "развели" учителей под видом полицейских11.12.2018 12:35
Происшествия 11.12.2018 12:35
5566 8 Обсудить
Голодному жителю Волгоградской области грозит семь лет за взлом чужого дома11.12.2018 11:22
Происшествия 11.12.2018 11:22
973 8 Обсудить
В Волгограде на дереве во дворе многоэтажки нашли труп подростка10.12.2018 22:44
Происшествия 10.12.2018 22:44
12531 0 Обсудить
Волгоградец за деньги "приютил" шестерых иностранцев10.12.2018 16:39
Происшествия 10.12.2018 16:39
1669 2 Обсудить
В Волжском злоумышленники пытались похитить терминал оплаты10.12.2018 16:25
Происшествия 10.12.2018 16:25
1290 2 Обсудить
На трассе в Волгоградской области перевернулся «Камаз»: водитель в реанимации (ВИДЕО)10.12.2018 15:40
Происшествия 10.12.2018 15:40
2641 3 Обсудить
Волгоградец дал отпор грабителю10.12.2018 15:25
Происшествия 10.12.2018 15:25
4930 1 Обсудить
В Волгоградской области мужчина высушивал "веники" из марихуаны10.12.2018 15:06
Происшествия 10.12.2018 15:06
2459 8 Обсудить
Житель Волгоградской области с подругой избили и утопили своего должника10.12.2018 10:51
Происшествия 10.12.2018 10:51
4281 5 Обсудить
На юге Волгограда восстановили движение трамваев после ДТП10.12.2018 09:42
Происшествия 10.12.2018 09:42
1145 0 Обсудить
В Волгограде в результате аварии с пьяным водителем пострадала женщина10.12.2018 09:38
Происшествия 10.12.2018 09:38
1155 2 Обсудить
В Волгоградской области с фермы украли стадо овец09.12.2018 12:45
Происшествия 09.12.2018 12:45
2617 0 Обсудить
В Волгограде ребенок пострадал от новогодней пиротехники09.12.2018 12:15
Происшествия 09.12.2018 12:15
1773 0 Обсудить
В Волгоградской области грузовик протаранил легковушку: три человека в больнице09.12.2018 11:39
Происшествия 09.12.2018 11:39
1661 0 Обсудить
Реклама