В Волгограде угнали дорогущий внедорожник с саратовскими номерами





Волгоградские полицейские просят откликнуться тех, кто может поделиться информацией по поводу угнанного сегодня ночью автомобиля. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, это произошло в промежуток времени между 10 часами вечера накануне до 4 утра в Дзержинском районе. Около подъезда дома № 37 по ул. 8-й Воздушной Армии был угнан автомобиль «Toyota Land Cruiser 200 Excalibur» черного цвета, г.н. Х-001-АУ/64 РУС, 2018 г.в. Всем, кому что-либо известно о нахождении автомобиля, либо лиц причастных к угону, просьба сообщить по телефонам: 02, дежурная часть Управления МВД России по г. Волгограду 93-01-11, дежурная часть городского отдела ГИБДД 93-21-31. К слову, стоимость угнанной иномарки - более 5 миллионов рублей.



