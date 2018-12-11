У сенаторов возникли вопросы к конкурсу по присвоению аэропортам имен великих людей

Ряд сенаторов возмутились результатами конкурса по присвоению российским аэропортам имён великих людей, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила направить организаторам рекомендации палаты на этот счёт.

"Давайте мы направим такие рекомендации в Общественную палату, организаторам этого конкурса и нашу позицию. Сама идея хорошая, правильная, но в первую очередь, конечно, должны учитывать мнение жителей", — сказала В. Матвиенко на пленарном заседании Совета Федерации во вторник. Так она отреагировала на выступления ряда членов палаты, выступивших с критикой конкурса "Великие имена России".

Так, сенатор от Мурманской области Игорь Чернышенко сообщил, что выбор имени императора Николая Второго для аэропорта столицы региона вызвало массу протестов жителей. "86 процентов жителей Мурманской области проголосовали за то, чтобы аэропорту оставили название "Город-герой Мурманск", — сказал сенатор. По словам И. Чернышенко, по условиям конкурса, "голосуют все, кто желает по стране", а нужно, чтобы мнение жителей региона учитывалось в первую очередь.

"Я согласна, что не все учтено при подготовке и проведении, давайте направим предложения", — сказала В. Матвиенко.

В начале декабря были обнародованы результаты конкурса "Великие имена России", в ходе которого россияне выбирали названия для 47 аэропортов страны в честь знаменитых ученых, полководцев, общественных и политических деятелей страны. В частности, волгоградский аэропорт получит имя летчика Алексея Маресьева.