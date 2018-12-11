В Волгограде мошенники "развели" учителей под видом полицейских



В полицию Центрального района города поступили заявления из трех лицеев города. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, у преподавателей учебных учреждений мошенники похитили деньги.

Злоумышленники звонили в лицеи и представлялись сотрудниками ГАИ. Рассказывали, что учебные заведения стали победителем этапа некого конкурса и даже предлагали для получения награды приехать в региональное подразделение ГАИ. Но во время разговора просили занять деньги, которые обещали отдать на торжественной церемонии. Ни церемонии, ни денег преподаватели так и не увидели. В общей сложности ущерб составил 41 тысячу рублей. Сейчас устанавливаются личности злоумышленников.