Политика

В Волгоградской области руководящий состав «Единой России» сложит полномочия

Политика 11.12.2018 14:59
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11.12.2018 14:59


До 31 марта 2019 года Волгоградский региональный политсовет «Единой России» и президиум сложат свои полномочия. До конца первого квартала 2019 года руководящий коллегиальный орган во главе с региональным лидером партии должны быть переизбраны, сообщает ИА «Высота 102». Такую установку единоросы получили на прошедшем в Москве 7-8 декабря съезде партии. Внутрипартийные перевыборы необходимо провести в связи с внесенными поправками в Устав политической силы. Одно из нововведений предусматривает открытое голосование за кадровый состав регионального политсовета. Ранее эта процедура проходила посредством тайного голосования. А вот президиум по-прежнему будет формироваться анонимно.
Примечательно, что состав Волгоградского политсовета «ЕР» недавно обновился на 10%. Изменения в рамках ежегодной кадровой ротации были утверждены в ходе региональной партийной конференции, состоявшейся в ноябре. 
Секретарь реготделения партии Сергей Горняков пояснил информагентству, что для переизбрания политсовета должна быть вновь созвана региональная конференция. Ее дата пока неизвестна. "Внесенные в устав партии изменения должны пройти процедуру регистрации в Минюсте РФ, затем вступить в силу. Только после этого будет приниматься решение о проведении конференции", - пояснил Горняков.
По сведениям "Высоты 102", изменения в реготделении партии власти ожидаются не формальными. В рамках заданного партийным руководством тренда волгоградский политсовет "ЕР" намерен взять курс на обновление.

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