В Волгоградской области за месяц закрылись 248 организаций





За месяц в Волгоградской области прекратили свое существование в связи с ликвидацией 248 организаций, а новых открылось почти вдвое меньше. Как сообщили ИА "Высота 102" в Волгоградстате, так, в ноябре зарегистрировались и начали свою деятельность 132 юридических лица.

Всего по состоянию на 1 декабря в регионе работают 43882 организации, филиала, обособленных подразделения Волгоградской области, учтенных в Статистическом реестре хозяйствующих субъектов. Зарегистрировано 62661 индивидуальный предприниматель.

В прошлом месяце прекратили свою деятельность 750 индивидуальных предпринимателей, но им на смену пришли 918 новых ИП.

Большая часть индивидуальных предпринимателей и организаций задействована в сфере оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов. Это более 27 тысяч ИП и 11235 организаций. В сфере транспортировки и хранения работают 8596 индивидуальных предпринимателей и свыше 2 тысяч организаций. Более 4,5 тысячи ИП ведут деятельность в сфере сельского и лесного хозяйства, рыболовства. Почти 3 тысячи организаций работают в обрабатывающем секторе.



