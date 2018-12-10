В Волгограде «благотворитель» заработал миллионы на имуществе организации инвалидов

Расследования 10.12.2018 11:30
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10.12.2018 11:30
Сегодня прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48-летнего руководителя городской общественной организации инвалидов. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, он обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ) и подделке налоговой отчетности (ч.1 ст.327 УК РФ). Данное уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки прокуратуры Тракторозаводского района г.Волгограда.
Как следует из материалов уголовного дела, обвиняемый в течение 2014-2016 годов предоставлял в налоговые органы декларации об использовании земельного участка площадью свыше 5,5 га в Тракторозаводском районе г.Волгограда для организации досуга инвалидов.
По документам на земельном участке для инвалидов якобы проводились различные физкультурно-оздоровительные мероприятия, курсы вождения, чаепития и пр.
Подобное целевое использование земельного участка позволило общественной организации получить предусмотренную налоговым законодательством льготу по уплате земельного налога в сумме свыше 28 млн 300 тыс рублей.
на самом земельный участок использовался общественной организацией не для осуществления уставной деятельности, а для размещения платной стоянки автотранспорта и прочих коммерческих объектов.
Таким образом, общественной организацией, фактически осуществлявшей предпринимательскую деятельность, льготы по земельному налогу получены при отсутствии к тому законных оснований. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области. Вину в содеянном мужчина не признает.
Дело будет рассматриваться в Краснооктябрьском суде Волгограда. Санкции инкриминируемых статей в качестве максимального наказания предусматривают лишение свободы на срок до 6 лет. В рамках расследования уголовного дела арестовано имущество обвиняемого на сумму свыше 25,5 млн. руб.
В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
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