Житель Волгоградской области с подругой избили и утопили своего должника

Накануне в реке Медведица Жирновского района области был обнаружен труп мужчины со следами побоев. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, по горячим следам были задержаны двое местных жителей: 37-летний сотрудник местной охраной фирмы и его 30-летняя сожительница. Женщина, в отличии от ее сожителя, созналась в том, что они со своим сожителем избили мужчину, а когда поняли, что он умер — бросили тело в реку.
Происшествия 10.12.2018 10:51
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10.12.2018 10:51
Накануне в реке Медведица Жирновского района области был обнаружен труп мужчины со следами побоев. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, по горячим следам были задержаны двое местных жителей: 37-летний сотрудник местной охраной фирмы и его 30-летняя сожительница. Женщина, в отличии от ее сожителя, созналась в том, что они со своим сожителем избили мужчину, а когда поняли, что он умер — бросили тело в реку.
Накануне в реке Медведица Жирновского района области был обнаружен труп мужчины со следами побоев. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, по горячим следам были задержаны двое местных жителей: 37-летний сотрудник местной охраной фирмы и его 30-летняя сожительница. Женщина, в отличии от ее сожителя, созналась в том, что они со своим сожителем избили мужчину, а когда поняли, что он умер — бросили тело в реку.
Следствие выяснило — мужчина после избиение был еще жив. При этом у него уже были сломаны ребра и произошел разрыв печени.
Совершили преступление подозреваемые во время распития спиртных напитков. И мотивом стал старый конфликт из-за долга. Погибший долго не отдавал занятые деньги охраннику и его спутнице.
Подозреваемые сейчас под стражей. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Максимальное наказание- 15 лет лишения свободы.
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