



По предварительной информации, водитель многотонного тягача, ехавший с Камышина в Волгоград, вылетел на встречную полосу и столкнулся с легковушкой. Во время совершения этого маневра он пересек сплошную линию разметки.

Лоб в лоб столкнулись на трассе "Сызрань - Саратов - Волгоград" грузовой тягач "Скания Р340" и "ВАЗ - 21114". Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, с различными травмами в больницу доставлены три пассажира "четырнадцатой".