Футболисты волгоградского «Ротора» объявили войну калориям

Спорт 10.12.2018 09:46
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10.12.2018 09:46
Почти четверть миллиона рублей потратит волгоградский клуб «Ротор» на закупку спортивных кардиодатчиков Polar PRO SENSOR. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов. Эти приборы, как говорится в технических характеристиках, функциональное решение для тех, кто стремится сделать свои тренировки максимально эффективными. Приспособление снабжено интегрированным быстрым GPS-датчиком, который позволяет моментально устанавливать дистанцию, высоту и отслеживать собственный темп. С помощью передатчика можно за считанные секунды узнавать скорость бега, определять дистанции в зонах скорости, следить за сердечным ритмом и затраченными калориями. Кардиомонитор, кстати, подходит и для плаванья с погружением на глубину до 30 метров.
Напомним, в настоящее время футболисты ФК «Ротор», которые закончили осеннюю часть ФНЛ на 15-ом месте, в шаге от зоны вылета, находятся на каникулах. А с 10 января они проведут тренировочные сборы в Кисловодске. Из бюджета региона на это выделено почти 2 миллиона рублей.
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