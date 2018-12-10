Политика

На съезде «Единой России» решили промониторить качество лечения онкобольных в регионах

Политика 08.12.2018 16:15
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08.12.2018 16:15


Контроль за развитием онкологических служб в регионах страны возьмет на себя партийный проект «Единой России» «Здоровое будущее». Об этом сегодня прозвучало в рамках дискуссионной площадки «Качество жизни» на XVIII съезде партии власти, сообщает ИА «Высота 102». По словам руководителя направления партийного проекта, члена комитета Государственной думы по охране здоровья Николая Герасименко, анализ состояния онкологической службы в субъектах страны уже запущен. Параллельно должна повышаться доступность лекарственных средств, в том числе обезболивающих.
На площадке «Качество жизни» также обсуждались темы социального волонтерства и вопросы развития образования. Участие в дискуссии принимала депутат Государственной думы от Волгоградской области, член комитета по вопросам семьи, женщин и детей Анна Кувычко. «Мы не говорили о том, какие успехи достигнуты, мы говорили о том, что еще нужно сделать по обсуждаемым направлениям. Мы не в начале, но в середине пути. По-прежнему актуально и остро стоит вопрос привлечения в здравоохранение новых высококвалифицированных кадров. Также шла речь о мерах, которые нужно принять на государственном уровне для решения  этих задач. Отрадно, что партия «Единая Россия» берет на себя обязательство по курированию онкологических служб в регионах страны. Наш президент Владимир Путин не раз говорил о важности такого партийного направления, как онкоконтроль. Уверена, что вовлечение партийного ресурса в эту работу поспособствует повышению качества оказываемых медицинских услуг раковым больным», - отметил Анна Кувычко.

Анализируя в целом работу съезда «ЕР», который проходит второй день в Москве, Анна Кувычко заметила, что повестка форума впервые полностью сформирована на основе проблематики регионов страны, темы для дискуссионных площадок предлагали сами субъекты. «Съезд партии – это отличная возможность для представителей самых отдаленных уголков России заявить о наболевшем, обсудить с коллегами общие проблемы и выработать механизмы их решений», - заключила Анна Александровна.
Всего во второй день съезда партии «Единая Россия» состоялось четыре дискуссионных площадки: «Экономика роста», «Качество жизни», «Городская среда и чистая страна», «Развитие сельских территорий». В их работе приняли участие профильные министры, депутаты Госдумы, представители региональных отделений «Единой России» и эксперты. Съезд партии посетит и президент России Владимир Путин. Он примет участие в пленарном заседании и совместном заседании Высшего совета и Генерального совета партии, которое проведет председатель «Единой России», премьер-министр Дмитрий Медведев. В ходе встречи будут определены задачи и векторы работы «Единой России» на 2019 год. Также будут утверждены кадровые изменения в руководящих и центральных органах партии.

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