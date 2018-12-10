В Волжском бездомный пес развлекается поездками в автобусе

Общество 08.12.2018 14:27
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08.12.2018 14:27
Четвероногий безбилетник облюбовал автобус №4, который курсирует в Волжском до 2-го поселка. Как рассказали ИА «Высота 102», бездомный пес частенько заходит в общественный транспорт вместе с пассажирами, проезжает несколько остановок, но всегда возвращается назад. Живет собака, как рассказали волжане, на остановке в поселке, рядом с которой в выходные дни работает фермерский рынок. Торговцы мясом подкармливают пса, а свою миссию он видит в том, чтобы облаивать проезжающие машины. Но по характеру дворняга добрая и, наверное, мечтает найти себе хозяина.
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