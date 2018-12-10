



Оценкой эффективности региональных отделений «Единой России» займется федеральное руководство партий. Об этом сегодня было заявлено в ходе первого дня съезда политической силы в Москве, сообщает корреспондент ИА «Высота 102». Анализ предлагается проводить на основе социологических исследований и мнений экспертов, с тем чтобы «замерить» уровень доверия жителей к партийному представительству в субъекте страны. Такие проверки будут проводиться дважды в год – до и после единого дня голосования. Как пояснил информагентству участник съезда, руководитель Волгоградской приемной партии «ЕР» Владлен Колесников, в конечном итоге важнейшим показателем эффективности работы партии на местах становится выполнение наказов избирателей. «И это совершенно логично. Если граждане видят, что партия их слышит, прислушивается к тем проблемам, которые они озвучивают, принимает действенные меры для их решения, то, безусловно, рейтинг доверия у политической силы должен и будет высоким», - считает единоросс.

В ходе дискуссий было отмечено, что регионы России – разные по социально-экономическому положению и своим исторически сложившимся политическим особенностям. Под одну систему отчетности партийные представительства подогнать нельзя. Региональные отделения «ЕР», как прозвучало в ходе обсуждения на площадках съезда, должны соревноваться не с другими субъектами страны, а улучшать собственные показатели.

Еще одно предложенное на съезде новшество – проведение рейтингов региональных и муниципальных депутатов. Оценку работе партийцев должны давать их коллеги по политической силе. Предполагается, что данный механизм позволит повысить работоспособность народных избранников в межвыборный период, когда зачастую они позволяют себе «расслабиться».

Привести в тонус членов партии, сподвигнуть их на новые свершения поможет Высшая партийная школа. О ее создании также было заявлено сегодня на съезде. По словам генерального секретаря партии «ЕР» Андрея Турчака, обучение будет проводиться как на всероссийском уровне, так и региональном. Секретарь реготделения «Единой России» Сергей Горняков, выступивший на дискуссионной площадке «Обновление», заявил о важности обучения именно представителей местных отделений партий. «Мы призываем к тому, чтобы обучение проходили и наши коллеги из первичных отделений партии, потому что это наши агитационные сети. Это люди, которые работают напрямую с населением каждый день. Нужно повышать уровень их компетенции и подкованности во многих вопросах», - заявил Горняков. Делегат съезда, представитель Красноармейского местного отделения партии Анастасия Мингалимова в продолжение темы заметила, что поддержка первичных организаций поможет активизировать работу членов партии.

Завтра, 8 декабря, съезд «Единой России» продолжит свою работу. Партийцы примут участие в дискуссионных площадках, посвященных разным отраслям жизни регионов страны. Это «Экономика роста», «Качество жизни», «Городская среда и чистая страна», «Развитие сельских территорий». Далее состоится пленарное заседание съезда, участие в котором примут президент России Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев.



