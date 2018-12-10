Политика 07.12.2018 18:06
3007 26
07.12.2018 18:06
Оценкой эффективности региональных отделений «Единой России» займется федеральное руководство партий. Об этом сегодня было заявлено в ходе первого дня съезда политической силы в Москве, сообщает корреспондент ИА «Высота 102». Анализ предлагается проводить на основе социологических исследований и мнений экспертов, с тем чтобы «замерить» уровень доверия жителей к партийному представительству в субъекте страны. Такие проверки будут проводиться дважды в год – до и после единого дня голосования. Как пояснил информагентству участник съезда, руководитель Волгоградской приемной партии «ЕР» Владлен Колесников, в конечном итоге важнейшим показателем эффективности работы партии на местах становится выполнение наказов избирателей. «И это совершенно логично. Если граждане видят, что партия их слышит, прислушивается к тем проблемам, которые они озвучивают, принимает действенные меры для их решения, то, безусловно, рейтинг доверия у политической силы должен и будет высоким», - считает единоросс.
В ходе дискуссий было отмечено, что регионы России – разные по социально-экономическому положению и своим исторически сложившимся политическим особенностям. Под одну систему отчетности партийные представительства подогнать нельзя. Региональные отделения «ЕР», как прозвучало в ходе обсуждения на площадках съезда, должны соревноваться не с другими субъектами страны, а улучшать собственные показатели.
Еще одно предложенное на съезде новшество – проведение рейтингов региональных и муниципальных депутатов. Оценку работе партийцев должны давать их коллеги по политической силе. Предполагается, что данный механизм позволит повысить работоспособность народных избранников в межвыборный период, когда зачастую они позволяют себе «расслабиться».
Привести в тонус членов партии, сподвигнуть их на новые свершения поможет Высшая партийная школа. О ее создании также было заявлено сегодня на съезде. По словам генерального секретаря партии «ЕР» Андрея Турчака, обучение будет проводиться как на всероссийском уровне, так и региональном. Секретарь реготделения «Единой России» Сергей Горняков, выступивший на дискуссионной площадке «Обновление», заявил о важности обучения именно представителей местных отделений партий. «Мы призываем к тому, чтобы обучение проходили и наши коллеги из первичных отделений партии, потому что это наши агитационные сети. Это люди, которые работают напрямую с населением каждый день. Нужно повышать уровень их компетенции и подкованности во многих вопросах», - заявил Горняков. Делегат съезда, представитель Красноармейского местного отделения партии Анастасия Мингалимова в продолжение темы заметила, что поддержка первичных организаций поможет активизировать работу членов партии.
Завтра, 8 декабря, съезд «Единой России» продолжит свою работу. Партийцы примут участие в дискуссионных площадках, посвященных разным отраслям жизни регионов страны. Это «Экономика роста», «Качество жизни», «Городская среда и чистая страна», «Развитие сельских территорий». Далее состоится пленарное заседание съезда, участие в котором примут президент России Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев.
Реклама
Популярное по теме
17.11.2018 10:38
8246 0
18.11.2018 13:34
6959 0
05.12.2018 12:24
8079 39
Главный молодогвардеец Волгоградской области и депутат гордумы вошли в Генсовет «ЕР»08.12.2018 18:27
На съезде «Единой России» решили промониторить качество лечения онкобольных в регионах08.12.2018 16:15
В Волгоградской области мусорная реформа пройдет под контролем «Единой России»08.12.2018 15:09
Делегаты съезда «Единой России» от Волгоградской области начинают работу в Москве07.12.2018 10:48
Волгоградские единороссы узнают о моральном кодексе на съезде партии06.12.2018 12:39
В Волгоградской облдуме предложили арендовать спортзал для «слуг народа» за счет бюджета05.12.2018 12:24
Волгоградская элита одухотворилась на встрече с губернатором (ФОТОРЕПОРТАЖ)04.12.2018 18:09
Политический бомонд Волгоградской области явился на доклад губернатора04.12.2018 12:11
Мэрия Волжского сокращает чиновников26.11.2018 17:54
Избранный от "ЕР" депутат Волгоградской гордумы оправдался за свой "побег" к ЛДПР21.11.2018 10:39
В Волгоградской гордуме коммунисты не могут сообразить на троих20.11.2018 12:40
Очередная большая пресс-конференция Путина пройдет в декабре19.11.2018 14:19
Лидера волгоградских коммунистов обвинили в предательстве18.11.2018 13:34
Волгоградские коммунисты выбрали лидера17.11.2018 23:23
Волгоградские коммунисты – перед выбором "нового-старого" лидера17.11.2018 10:38
Реклама